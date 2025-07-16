Зеленский обнародовал новые кадровые решения в отношении Шмыгаля и Сметанина

Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях — около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать.