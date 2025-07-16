Зеленский обнародовал новые кадровые решения в отношении Шмыгаля и Сметанина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром".
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля министром обороны и Германа Сметанина главой “Укроборонпрома”.
- Планы правительства включают увеличение доли украинского оружия до 50% и повышение эффективности военного производства.
- Зеленский поставил перед новыми кадрами задачи развития стратегических отраслей промышленности и наращивания внутреннего производства оружия.
Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины
Об этом Президент сообщил в вечернем видеообращении.
Зеленский поставил чиновникам конкретную и четкую задачу.
Также источники сообщают, что на заседании фракции "Слуга Народа" Зеленский предложил следующие кандидатуры в руководителей министерств:
Юлия Свириденко — премьер-министр;
Денис Шмигаль — возглавит Минобороны и Минстратегпром;
Михаил Федоров — первый вице-премьер;
Тарас Качка — вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции;
Алексей Соболев — возглавит Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии;
Герман Галущенко — министр юстиции;
Светлана Гринчук — министр энергетики;
Денис Улютин — министр социальной политики;
Николай Точицкий покидает пост главы Минкульта, относительно нового кандидата продолжаются консультации.
Остальные министры сохраняют свои должности.
Источник также добавил, что все еще не определившиеся с кандидатурой посла в США, могут назначить Ольгу Стефанишину, "но тогда непонятно, куда назначат Рустема Умерова".
Министр единства Алексей Чернышев также утратил свой пост. По словам собеседника, функционал расформированного Министерства единства передали Минсоцполитики.
Кстати, информацию о кадрах в министерствах уже подтвердил лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия.
Кто остается в Кабмине:
Андрей Сибига, министр иностранных дел;
Сергей Марченко, министр финансов;
Виктор Ляшко, министр здравоохранения;
Игорь Клименко, министр внутренних дел;
Алексей Кулеба, вице-премьер, министр восстановления и развития территорий;
Матвей Бедный, министр молодежи и спорта;
Наталья Калмыкова, министр ветеранов;
Оксен Лесной, министр образования и науки.
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