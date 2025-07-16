Зеленский обнародовал новые кадровые решения в отношении Шмыгаля и Сметанина
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обнародовал новые кадровые решения в отношении Шмыгаля и Сметанина

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром".

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля министром обороны и Германа Сметанина главой “Укроборонпрома”.
  • Планы правительства включают увеличение доли украинского оружия до 50% и повышение эффективности военного производства.
  • Зеленский поставил перед новыми кадрами задачи развития стратегических отраслей промышленности и наращивания внутреннего производства оружия.

Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины

Об этом Президент сообщил в вечернем видеообращении.

Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли индустрии. Герман Сметанин возглавит Укроборонпром.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский поставил чиновникам конкретную и четкую задачу.

Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях — около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать.

Также источники сообщают, что на заседании фракции "Слуга Народа" Зеленский предложил следующие кандидатуры в руководителей министерств:

  • Юлия Свириденко — премьер-министр;

  • Денис Шмигаль — возглавит Минобороны и Минстратегпром;

  • Михаил Федоров — первый вице-премьер;

  • Тарас Качка — вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции;

  • Алексей Соболев — возглавит Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии;

  • Герман Галущенко — министр юстиции;

  • Светлана Гринчук — министр энергетики;

  • Денис Улютин — министр социальной политики;

Николай Точицкий покидает пост главы Минкульта, относительно нового кандидата продолжаются консультации.

Остальные министры сохраняют свои должности.

Источник также добавил, что все еще не определившиеся с кандидатурой посла в США, могут назначить Ольгу Стефанишину, "но тогда непонятно, куда назначат Рустема Умерова".

Министр единства Алексей Чернышев также утратил свой пост. По словам собеседника, функционал расформированного Министерства единства передали Минсоцполитики.

Кстати, информацию о кадрах в министерствах уже подтвердил лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия.

Кто остается в Кабмине:

  • Андрей Сибига, министр иностранных дел;

  • Сергей Марченко, министр финансов;

  • Виктор Ляшко, министр здравоохранения;

  • Игорь Клименко, министр внутренних дел;

  • Алексей Кулеба, вице-премьер, министр восстановления и развития территорий;

  • Матвей Бедный, министр молодежи и спорта;

  • Наталья Калмыкова, министр ветеранов;

  • Оксен Лесной, министр образования и науки.

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