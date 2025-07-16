Зеленський оприлюднив нові кадрові рішення стосовно Шмигаля і Сметаніна

Президент України Володимир Зеленський призначив експрем'єра Дениса Шмигаля міністром оборони України. Герман Сметанін очолить “Укроборонпром”.
Головні тези:
- Президент України призначив Дениса Шмигаля новим міністром оборони та Шермана Сметаніна очолить Укроборонпром.
- Зеленський поставив перед кадровими кандидатами конкретні завдання щодо збільшення українського виробництва зброї та стратегічних галузей промисловості.
- Уряд Зеленського планує досягнути рівня 50% української зброї та покращити ефективність військового виробництва.
Зеленський призначив Шмигаля міністром оборони України
Про це Президент повідомив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський поставив високопосадовцям конкретне та чітке завдання.
Також джерела повідомляють, що на засіданні фракції “Слуга Народу” Зеленський запропонував наступні кандидатури на очільників міністерств:
Юлія Свириденко — прем'єр-міністр;
Денис Шмигаль — очолить Міноборони і Мінстратегпром;
Михайло Федоров — перший віцепрем'єр;
Тарас Качка — віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;
Олексій Соболєв — очолить Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології;
Герман Галущенко — міністр юстиції;
Світлана Гринчук — міністр енергетики;
Денис Улютін — міністр соціальної політики;
Микола Точицький залишає посаду глави Мінкульту, щодо нового кандидата тривають консультації.
Решта міністрів зберігають свої посади.
Джерело також додало, що все ще не визначилися з кандидатурою посла у США, можуть призначити Ольгу Стефанішину, "але тоді незрозуміло, куди призначать Рустема Умєрова".
Міністр єдності Олексій Чернишов також втратив свою посаду. За словами співрозмовника, функціонал розформованого Міністерства єдності передали Мінсоцполітики.
До речі, інформацію про кадри у міністерствах вже підтвердив лідер фракції СН у Раді Давид Арахамія.
Хто залишається у Кабміні:
Андрій Сибіга, міністр закордонних справ;
Сергій Марченко, міністр фінансів;
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я;
Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ;
Олексій Кулеба, віцепрем'єр, міністр відновлення та розвитку територій;
Матвій Бідний, міністр молоді та спорту;
Наталія Калмикова, міністр ветеранів;
Оксен Лісовий, міністр освіти і науки.
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