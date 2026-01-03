Зеленский обсудил со Стармером вопрос использования замороженных средств от продаж ФК "Челси"

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудил детали подготовки встречи на уровне лидеров европейских стран, входящих в Коалицию желающих. Также лидеры совещались по вопросу использования замороженных средств от продажи ФК "Челси" Романом Абрамовичем.
Главные тезисы
- Зеленский и Стармер обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров европейских стран в Коалиции желающих.
- Лидеры рассмотрели вопрос использования замороженных средств от продажи ФК Челси для защиты жизней и восстановления в Украине после российских ударов.
- Обсуждение сосредоточилось на необходимости справедливого решения по двум с половиной миллиардам фунтов.
Зеленский поговорил со Стармером: о чем советовались
По его словам, стороны обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится в скором времени.
Он обсудил со Стармером необходимость справедливого решения о замороженных средствах от продажи «Челси». По словам Зеленского, это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов.
Я благодарен Киру за лидерство и благодарю Британию за то, что и такими вполне справедливыми решениями могут быть укреплены украинская устойчивость и наше совместное с Британией и многими другими в мире стремление к миру.
