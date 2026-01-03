Зеленский обсудил со Стармером вопрос использования замороженных средств от продаж ФК "Челси"
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обсудил со Стармером вопрос использования замороженных средств от продаж ФК "Челси"

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудил детали подготовки встречи на уровне лидеров европейских стран, входящих в Коалицию желающих. Также лидеры совещались по вопросу использования замороженных средств от продажи ФК "Челси" Романом Абрамовичем.

Главные тезисы

  • Зеленский и Стармер обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров европейских стран в Коалиции желающих.
  • Лидеры рассмотрели вопрос использования замороженных средств от продажи ФК Челси для защиты жизней и восстановления в Украине после российских ударов.
  • Обсуждение сосредоточилось на необходимости справедливого решения по двум с половиной миллиардам фунтов.

Зеленский поговорил со Стармером: о чем советовались

Хороший разговор с Киром Стармером. И о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе достичь большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной, — отметил Зеленский.

По его словам, стороны обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится в скором времени.

Также очень продуктивно работают советники по национальной безопасности — сегодня активный день, и 18 участников из Европы принимают участие в совместной работе. Координируемся также с американской стороной.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он обсудил со Стармером необходимость справедливого решения о замороженных средствах от продажи «Челси». По словам Зеленского, это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов.

Я благодарен Киру за лидерство и благодарю Британию за то, что и такими вполне справедливыми решениями могут быть укреплены украинская устойчивость и наше совместное с Британией и многими другими в мире стремление к миру.

