Зеленский обсудил со Стармером вопрос использования замороженных средств от продаж ФК "Челси"

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудил детали подготовки встречи на уровне лидеров европейских стран, входящих в Коалицию желающих. Также лидеры совещались по вопросу использования замороженных средств от продажи ФК "Челси" Романом Абрамовичем.

Зеленский поговорил со Стармером: о чем советовались

Хороший разговор с Киром Стармером. И о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе достичь большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной, — отметил Зеленский. Поделиться

По его словам, стороны обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится в скором времени.

Также очень продуктивно работают советники по национальной безопасности — сегодня активный день, и 18 участников из Европы принимают участие в совместной работе. Координируемся также с американской стороной. Владимир Зеленский Президент Украины

Он обсудил со Стармером необходимость справедливого решения о замороженных средствах от продажи «Челси». По словам Зеленского, это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов.