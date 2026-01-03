Зеленський обговорив зі Стармером питання використання заморожених коштів від продажу ФК "Челсі"

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорив деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів європейських країн, які входять до Коаліції охочих. Також лідери радилися щодо питання використання заморожених коштів від продажу ФК "Челсі" Романом Абрамовичем.

Зеленський поговорив зі Стармером: про що радилися

Хороша розмова з Кіром Стармером. І про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною, — зазначив Зеленський. Поширити

За його словами, сторони обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром.

Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки — сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною. Володимир Зеленський Президент України

Він обговорив зі Стармером необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу «Челсі». За словами Зеленського, це два з половиною мільярди фунтів, які «можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів».