Зеленський обговорив зі Стармером питання використання заморожених коштів від продажу ФК "Челсі"

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорив деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів європейських країн, які входять до Коаліції охочих. Також лідери радилися щодо питання використання заморожених коштів від продажу ФК "Челсі" Романом Абрамовичем.
Головні тези:
- Володимир Зеленський та Кір Стармер обговорили питання використання заморожених коштів від продажу ФК Челсі Романом Абрамовичем.
- Лідери радилися щодо підготовки зустрічі на рівні лідерів європейських країн, які входять до Коаліції охочих.
- Зустріч вже незабаром має відбутися, а працюють радники з питань національної безпеки, включаючи 18 учасників з Європи.
Зеленський поговорив зі Стармером: про що радилися
За його словами, сторони обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром.
Він обговорив зі Стармером необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу «Челсі». За словами Зеленського, це два з половиною мільярди фунтів, які «можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів».
Я вдячний Кіру за лідерство і дякую Британії за те, що й такими цілком справедливими рішеннями можуть бути зміцнені українська стійкість і наше спільне з Британією та багатьма іншими у світі прагнення до миру.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-