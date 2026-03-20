Зеленский отметил наградами бойцов СБС за уничтожение российского вертолета Ка-52
Президент Украины наградил орденами "За мужество" украинских защитников, которые 20 марта сбили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона.

Главные тезисы

  • Президент Украины наградил бойцов СБС орденами “За мужество” за уничтожение российского вертолета Ка-52 при помощи FPV-дрона.
  • Сбитие российского вертолета было результатом системной работы и высокого уровня подготовки украинских защитников.

Зеленский наградил бойцов, сбивших российский вертолет 20 марта

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №252/2026 и сообщении заместителя руководителя ОП Павла Палисы.

Ордена "За мужество" получили:

  • Андрусенко Юрий Михайлович — солдат;

  • Нечипас Давид Витальевич — солдат;

  • Слепко Сергей Анатольевич — младший сержант;

  • Шаповал Вадим Сергеевич — младший сержант.

Палиса рассказал, что вражеский вертолет, который стоит миллионы, был сбит на Покровском направлении.

Это важно понимать: это не случайность. Это уже системная работа. Это уже второй подобный результат этого подразделения.

По словам замруководителя ОП, в современной войне решает не размер техники, а уровень подготовки, точность и технологичность.

20 марта, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что российский ударный вертолет Ка-52 стоимостью не менее 16 млн долларов был поражен в районе населенного пункта Надеевка Донецкой области. Пилоты вертолета также уничтожены.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Уникальная "охота". ССО дроном сбили российский вертолет Ми-8 в воздухе — видео
ССО
Ми-8
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы сбили дроном российский Ка-52 — видео
Россия потеряла очередной Ка-52
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ВМС ВСУ обнародовали видео уничтожения российского катера вблизи Тендровской косы
ВМС ВСУ
катер

