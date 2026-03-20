Зеленский отметил наградами бойцов СБС за уничтожение российского вертолета Ка-52

Президент Украины наградил орденами "За мужество" украинских защитников, которые 20 марта сбили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона.
Главные тезисы
- Президент Украины наградил бойцов СБС орденами “За мужество” за уничтожение российского вертолета Ка-52 при помощи FPV-дрона.
- Сбитие российского вертолета было результатом системной работы и высокого уровня подготовки украинских защитников.
Зеленский наградил бойцов, сбивших российский вертолет 20 марта
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №252/2026 и сообщении заместителя руководителя ОП Павла Палисы.
Ордена "За мужество" получили:
Андрусенко Юрий Михайлович — солдат;
Нечипас Давид Витальевич — солдат;
Слепко Сергей Анатольевич — младший сержант;
Шаповал Вадим Сергеевич — младший сержант.
Палиса рассказал, что вражеский вертолет, который стоит миллионы, был сбит на Покровском направлении.
Это важно понимать: это не случайность. Это уже системная работа. Это уже второй подобный результат этого подразделения.
По словам замруководителя ОП, в современной войне решает не размер техники, а уровень подготовки, точность и технологичность.
20 марта, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что российский ударный вертолет Ка-52 стоимостью не менее 16 млн долларов был поражен в районе населенного пункта Надеевка Донецкой области. Пилоты вертолета также уничтожены.
