Зеленский отметил наградами бойцов СБС за уничтожение российского вертолета Ка-52

Президент Украины наградил орденами "За мужество" украинских защитников, которые 20 марта сбили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона.

Зеленский наградил бойцов, сбивших российский вертолет 20 марта

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №252/2026 и сообщении заместителя руководителя ОП Павла Палисы.

Ордена "За мужество" получили:

Андрусенко Юрий Михайлович — солдат;

Нечипас Давид Витальевич — солдат;

Слепко Сергей Анатольевич — младший сержант;

Шаповал Вадим Сергеевич — младший сержант.

Палиса рассказал, что вражеский вертолет, который стоит миллионы, был сбит на Покровском направлении.

Это важно понимать: это не случайность. Это уже системная работа. Это уже второй подобный результат этого подразделения.

По словам замруководителя ОП, в современной войне решает не размер техники, а уровень подготовки, точность и технологичность.

20 марта, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что российский ударный вертолет Ка-52 стоимостью не менее 16 млн долларов был поражен в районе населенного пункта Надеевка Донецкой области. Пилоты вертолета также уничтожены.