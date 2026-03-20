Зеленський відзначив нагородами бійців СБС за знищення російського гелікоптера Ка-52
Президент України нагородив орденами "За мужність" українських захисників, які 20 березня збили російський гелікоптер Ка-52 за допомогою FPV-дрона.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський нагородив бійців СБС орденами 'За мужність' за збиття російського гелікоптера Ка-52.
  • Збиття російського гелікоптера було результатом системної роботи українських захисників та високого рівня підготовки.

Зеленський нагородив бійців, які збили російський гелікоптер 20 березня

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського № 252/2026 та повідомленні заступника керівника ОП Павла Паліси.

Ордени "За мужність" отримали:

  • Андрусенко Юрій Михайлович — солдат;

  • Нечипас Давид Віталійович — солдат;

  • Слєпко Сергій Анатолійович — молодший сержант;

  • Шаповал Вадим Сергійович — молодший сержант.

Паліса розповів, що ворожий гелікоптер, який коштує мільйони, був збитий на Покровському напрямку.

Це важливо розуміти: це не випадковість. Це вже системна робота. Це вже другий подібний результат у цього підрозділу.

За словами заступника керівника ОП, у сучасній війні вирішує не розмір техніки, а рівень підготовки, точність і технологічність.

20 березня, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що російський ударний гелікоптер Ка-52 вартістю щонайменше 16 млн доларів було уражено в районі населеного пункту Надіївка Донецької області. Пілотів гелікоптера також знищено.

