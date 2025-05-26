Зеленский подписал указ о новом Дне Сил специальных операций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 27 мая Днем сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Теперь его будут отмечать в этот день, а не 29 июля.

День Сил специальных операций ВСУ отметят 27 мая

Об этом говорится в соответствующем указе президента №346/2025.

Именно 27 мая 2014 года воины полков спецназначения, будущих Сил специальных операций вместе с собратьями из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта от вражеских войск и подняли флаг Украины.

В указе отметили, что День Сил специальных операций ВСУ установили для чествования мужества и героизма воинов ССО.

Также отдельным приказом командующего ССО генерал-майора Александра Трепака установили дату чествования павших бойцов Сил специальных операций — это 29 июля. Поделиться

Силы специальных операций выполняют сложные боевые задачи в тылу врага, обладают высокими навыками борьбы с большим количеством врагов малой группой, а также способны вести борьбу в любых условиях. Из всех родов украинских войск самый тяжелый отбор — именно в ССО.