Зеленський підписав указ щодо нового Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський підписав указ щодо нового Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ

Офіс Президента України
ССО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Тепер його відзначатимуть цього дня, а не 29 липня.

Головні тези:

  • 27 травня відзначатимуть День Сил спеціальних операцій ЗСУ.
  • Указ Володимира Зеленського встановлює нову дату для вшанування мужності воїнів ССО.
  • Сили спеціальних операцій виконують складні завдання охорони національних інтересів в умовах загострених конфліктів.

День Сил спеціальних операцій ЗСУ відзначатимуть 27 травня

Про це йдеться у відповідному указі президента № 346/2025.

Саме 27 травня 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх Сил спеціальних операцій, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ і підняли прапор України.

В указі зазначили, що День Сил спеціальних операцій ЗСУ встановили для вшанування мужності та героїзму воїнів ССО.

Також окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака встановили дату вшанування полеглих бійців Сил спеціальних операцій — це 29 липня.

Сили спеціальних операцій виконують складні бойові завдання в тилу ворога, володіють високими навичками боротьби проти великої кількості ворогів малою групою, а також здатні вести боротьбу в будь-яких умовах. З усіх родів українських військ найважчий відбір — саме до ССО.

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