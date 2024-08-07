Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении административной ответственности за мелкие кражи.
Главные тезисы
- Штрафы за мелкие кражи увеличатся в зависимости от суммы украденного имущества согласно новому закону.
- Изменения в ряде статей Уголовного кодекса касательно мелких краж приведут к снижению нагрузки на суды и к облегчению граждан от уголовной ответственности.
- Закон о декриминализации мелких краж призван решить проблему перегрузки судов делами и необоснованных осуждений.
Что известно о законе о декриминализации мелких краж
Согласно документу, штрафы будут достигать таких размеров:
за кражу до 757 гривен — от 850 до 1 700 гривен;
за кражу от 758 до 3028 гривен — от 1700 до 5100 гривен;
за повторную мелкую кражу — от 8 500 до 17 000 гривен.
Закон повлечет изменения в ряде статей Уголовного кодекса относительно мелких краж.
Напомним, сейчас кража считается мелкой, если стоимость имущества на момент преступления не превышает 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан (302,8 гривны по состоянию на 2024 год). Поскольку в Украине действует военное положение, то мелкая кража автоматически квалифицируется по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса, за что грозит от 5 до 8 лет заключения. Это приводит к перегрузкам судов делами и осуждению людей за кражу, например, бутылки виски. Этот закон призван решить это.
Что этому предшествовало
18 июля Верховная Рада приняла закон о повышении суммы краж, за которые предусмотрена уголовная ответственность и сроки в тюрьме.
За этот законопроект №11068 проголосовали 243 депутата.
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