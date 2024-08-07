Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

Согласно документу, штрафы будут достигать таких размеров:

Закон повлечет изменения в ряде статей Уголовного кодекса относительно мелких краж.

Напомним, сейчас кража считается мелкой, если стоимость имущества на момент преступления не превышает 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан (302,8 гривны по состоянию на 2024 год). Поскольку в Украине действует военное положение, то мелкая кража автоматически квалифицируется по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса, за что грозит от 5 до 8 лет заключения. Это приводит к перегрузкам судов делами и осуждению людей за кражу, например, бутылки виски. Этот закон призван решить это.