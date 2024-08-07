Зеленський підписав закон щодо декриміналізації дрібних крадіжок

Згідно з документом, штрафи сягатимуть до таких розмірів:

Закон потягне за собою зміни в низці статей Кримінального кодексу щодо дрібних крадіжок.

Нагадаємо, зараз крадіжка вважається дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 гривні станом на 2024 рік). Оскільки в Україні діє воєнний стан, то дрібна крадіжка автоматично кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу, за що загрожує до від 5 до 8 років увʼязнення. Це призводить до перевантажень судів справами та засудження людей за крадіжку, наприклад, пляшки віскі. Цей закон покликаний вирішити це.