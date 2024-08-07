Зеленський підписав закон щодо декриміналізації дрібних крадіжок

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки.
Головні тези:
- Штрафи за дрібні крадіжки різноманітні і можуть сягати до значних розмірів згідно з новим законодавством.
- Закон має на меті зменшити перевантаження судів та засудження людей за мінімально значущі проступки, як от крадіжки невеликих сум.
- Прийняття цього закону є значним кроком у реформуванні судової системи та спрощенні правових процедур у країні.
Що відомо про закон про декриміналізацію дрібних крадіжок
Згідно з документом, штрафи сягатимуть до таких розмірів:
за крадіжку до 757 гривень — від 850 до 1 700 гривень;
за крадіжку від 758 до 3 028 гривень — від 1 700 до 5 100 гривень;
за повторну дрібну крадіжку — від 8 500 до 17 000 гривень.
Закон потягне за собою зміни в низці статей Кримінального кодексу щодо дрібних крадіжок.
Нагадаємо, зараз крадіжка вважається дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 гривні станом на 2024 рік). Оскільки в Україні діє воєнний стан, то дрібна крадіжка автоматично кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу, за що загрожує до від 5 до 8 років увʼязнення. Це призводить до перевантажень судів справами та засудження людей за крадіжку, наприклад, пляшки віскі. Цей закон покликаний вирішити це.
Що цьому передувало
18 липня Верховна Рада ухвалила закон про підвищення суми крадіжок, за які передбачена кримінальна відповідальність та строки у в'язниці.
За цей законопроект №11068 проголосували 243 депутати.
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