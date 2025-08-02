Зеленский пообещал продолжение украинских дальнобойных операций на территории России
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский пообещал продолжение украинских дальнобойных операций на территории России

Офис Президента Украины
Зеленский
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Украинские дальнобойные операции на территории России будут продолжены. За затягивание войны страна-агрессорка будет получать справедливые ответы.

Главные тезисы

  • Зеленский обещает продолжить украинские дальнобойные операции на территории РФ в ответ на затягивание войны.
  • Национальная безопасность Украины на первом месте - ведутся успешные спецоперации против российских агентов и нарушителей.
  • Президент отмечает необходимость разоблачения лиц, причастных к подрыву безопасности государства и его граждан.

Наши спецоперации на территории РФ будут продолжаться — Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

Глава государства сообщил, что сегодня он заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Я хочу поблагодарить за наши специальные дальнобойные операции на территории России. Это очень чувствуется. И каждая из них ощутима для врага, и наши операции будут продолжаться. Россия затягивает войну, а значит, будет получать справедливые ответы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский напомнил, что в течение недели СБУ провела и ряд операций против лиц, причастных к подрыву национальной безопасности. Разоблачить удалось, в частности, российского агента в Воздушных силах Вооруженных сил Украины и бывшего должностного лица Министерства обороны, пытавшегося зарабатывать на закупках продуктов для ВСУ.

Все наши органы правопорядка и каждый, кто в своей должности должен защищать наше государство и наших людей, все должны давать результаты для Украины. Для нас с вами. Для стойкости нашей Украины. Для справедливости в Украине. Для защиты Украины. И защиты всех нас, нашего народа.

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