Зеленский пообещал продолжение украинских дальнобойных операций на территории России

Все наши органы правопорядка и каждый, кто в своей должности должен защищать наше государство и наших людей, все должны давать результаты для Украины. Для нас с вами. Для стойкости нашей Украины. Для справедливости в Украине. Для защиты Украины. И защиты всех нас, нашего народа.