Зеленский пообещал продолжение украинских дальнобойных операций на территории России

Украинские дальнобойные операции на территории России будут продолжены. За затягивание войны страна-агрессорка будет получать справедливые ответы.
Главные тезисы
- Зеленский обещает продолжить украинские дальнобойные операции на территории РФ в ответ на затягивание войны.
- Национальная безопасность Украины на первом месте - ведутся успешные спецоперации против российских агентов и нарушителей.
- Президент отмечает необходимость разоблачения лиц, причастных к подрыву безопасности государства и его граждан.
Наши спецоперации на территории РФ будут продолжаться — Зеленский
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.
Глава государства сообщил, что сегодня он заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Зеленский напомнил, что в течение недели СБУ провела и ряд операций против лиц, причастных к подрыву национальной безопасности. Разоблачить удалось, в частности, российского агента в Воздушных силах Вооруженных сил Украины и бывшего должностного лица Министерства обороны, пытавшегося зарабатывать на закупках продуктов для ВСУ.
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