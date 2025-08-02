Зеленський пообіцяв продовження українських далекобійних операцій на території Росії

Усі наші органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати нашу державу та наших людей, — усі мають давати результати для України. Для нас з вами. Для стійкості нашої України. Для справедливості в Україні. Для захисту України. І захисту всіх нас, нашого народу.