Зеленський пообіцяв продовження українських далекобійних операцій на території Росії

Українські далекобійні операції на території Росії триватимуть. За затягування війни країна-агресорка отримуватиме справедливі відповіді.
Головні тези:
- Зеленський заявив про продовження українських далекобійних операцій на території Росії відповідно до затягування війни з РФ.
- Президент наголосив на необхідності захисту національної безпеки та викритті причетних осіб, що загрожують Україні.
- Служба безпеки України провела успішні операції, спрямовані проти російських агентів і осіб, які шкодять національній безпеці.
Наші спецоперації на території РФ продовжуватимуться — Зеленський
Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
Глава держави поінформував, що сьогодні він заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.
Зеленський нагадав, що протягом тижня СБУ провела й низку операцій проти осіб, причетних до підриву національної безпеки. Викрити вдалося, зокрема, російського агента у Повітряних силах Збройних сил України та колишнього посадовця Міністерства оборони, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для ЗСУ.
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