Зеленський пообіцяв продовження українських далекобійних операцій на території Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський пообіцяв продовження українських далекобійних операцій на території Росії

Офіс Президента України
Зеленський

Українські далекобійні операції на території Росії триватимуть. За затягування війни країна-агресорка отримуватиме справедливі відповіді.

Головні тези:

  • Зеленський заявив про продовження українських далекобійних операцій на території Росії відповідно до затягування війни з РФ.
  • Президент наголосив на необхідності захисту національної безпеки та викритті причетних осіб, що загрожують Україні.
  • Служба безпеки України провела успішні операції, спрямовані проти російських агентів і осіб, які шкодять національній безпеці.

Наші спецоперації на території РФ продовжуватимуться — Зеленський

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Глава держави поінформував, що сьогодні він заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається. І кожна з них відчутна для ворога, і наші операції будуть продовжуватись. Росія затягує війну, отже, буде отримувати справедливі відповіді.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський нагадав, що протягом тижня СБУ провела й низку операцій проти осіб, причетних до підриву національної безпеки. Викрити вдалося, зокрема, російського агента у Повітряних силах Збройних сил України та колишнього посадовця Міністерства оборони, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для ЗСУ.

Усі наші органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати нашу державу та наших людей, — усі мають давати результати для України. Для нас з вами. Для стійкості нашої України. Для справедливості в Україні. Для захисту України. І захисту всіх нас, нашого народу.

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