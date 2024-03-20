Зеленский пообщался с премьером Индии. О чем говорили
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Политика
Дата публикации

Зеленский пообщался с премьером Индии. О чем говорили

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Зеленский поговорил с Моди

Офис президента сообщает, что Зеленский поблагодарил Моди за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за гуманитарную помощь, активное участие во встречах на уровне советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики и подчеркнул важность участия Индии в саммите мира, подготовка к которому продолжается в Швейцарии.

Президент отметил постоянный диалог между двумя странами на разных уровнях, в том числе по поддержке Украинской формулы мира.

Лидеры государств обсудили развитие двусторонних отношений, одним из элементов которого должна стать встреча команд и заседание Межправительственной украино-индийской комиссии по сотрудничеству в ближайшее время в Дели.

Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией Наиболее перспективными направлениями являются аграрный экспорт, в частности подсолнечное масло, сотрудничество в авиационной отрасли, торговля фармацевтической и промышленной продукцией, — говорится в сообщении.

Украина также будет приветствовать возвращение индийских студентов в украинские учебные заведения, отметил Зеленский.

Моди сообщил, что Индия будет последовательно поддерживать все усилия, направленные на достижение мира и скорейшее прекращение продолжающегося "конфликта".

Перед переговорами с Зеленским Моди говорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Reuters, Моди позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в России, и они также обсудили Украину, говорится в заявлении Кремля.

Индийское правительство заявило в своем заявлении, что Моди подтвердило «последовательную позицию Индии в пользу диалога и дипломатии как пути вперед», а также лидеры договорились углубить двусторонние связи.

Кулеба посетит Индию

Ссылаясь на двух анонимных индийских чиновников, Reuters также сообщает, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на следующей неделе посетит Индию.

Они отмечают, что Киев стремится заручиться поддержкой своего мирного плана. Это будет первый визит высокопоставленного украинского чиновника в Индию после вторжения России в 2022 году.

Визит Кулебы состоится по приглашению его индийского коллеги Субрахманьяма Джайшанкара после телефонного разговора между Моди и Зеленским в начале года, сказал один из чиновников.

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