Зеленский пообщался с премьером Индии. О чем говорили

Зеленский поговорил с Моди

Офис президента сообщает, что Зеленский поблагодарил Моди за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за гуманитарную помощь, активное участие во встречах на уровне советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики и подчеркнул важность участия Индии в саммите мира, подготовка к которому продолжается в Швейцарии.

Президент отметил постоянный диалог между двумя странами на разных уровнях, в том числе по поддержке Украинской формулы мира.

Лидеры государств обсудили развитие двусторонних отношений, одним из элементов которого должна стать встреча команд и заседание Межправительственной украино-индийской комиссии по сотрудничеству в ближайшее время в Дели.

Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией Наиболее перспективными направлениями являются аграрный экспорт, в частности подсолнечное масло, сотрудничество в авиационной отрасли, торговля фармацевтической и промышленной продукцией, — говорится в сообщении. Поделиться

Украина также будет приветствовать возвращение индийских студентов в украинские учебные заведения, отметил Зеленский.

Моди сообщил, что Индия будет последовательно поддерживать все усилия, направленные на достижение мира и скорейшее прекращение продолжающегося "конфликта".

Had a good conversation with President @ZelenskyyUa on strengthening the India-Ukraine partnership. Conveyed India’s consistent support for all efforts for peace and bringing an early end to the ongoing conflict. India will continue to provide humanitarian assistance guided by… — Narendra Modi (@narendramodi) March 20, 2024

Перед переговорами с Зеленским Моди говорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Reuters, Моди позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в России, и они также обсудили Украину, говорится в заявлении Кремля.

Индийское правительство заявило в своем заявлении, что Моди подтвердило «последовательную позицию Индии в пользу диалога и дипломатии как пути вперед», а также лидеры договорились углубить двусторонние связи.

Кулеба посетит Индию

Ссылаясь на двух анонимных индийских чиновников, Reuters также сообщает, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на следующей неделе посетит Индию.

Они отмечают, что Киев стремится заручиться поддержкой своего мирного плана. Это будет первый визит высокопоставленного украинского чиновника в Индию после вторжения России в 2022 году.