Зеленський поспілкувався з прем'єром Індії. Про що говорили
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський поспілкувався з прем'єром Індії. Про що говорили

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Зеленський поговорив з Моді

Офіс президента повідомляє, що Зеленський подякував Моді за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за гуманітарну допомогу, активну участь в зустрічах на рівні радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики й підкреслив важливість участі Індії в саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії.

Президент відзначив постійний діалог між двома країнами на різних рівнях, зокрема щодо підтримки Української формули миру.

Лідери держав обговорили розвиток двосторонніх відносин, одним з елементів якого має стати зустріч команд і засідання Міжурядової українсько-індійської комісії зі співробітництва найближчим часом у Делі.

Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією. Найбільш перспективними напрямами є аграрний експорт, зокрема соняшникової олії, співпраця в авіаційній галузі, торгівля фармацевтичною та промисловою продукцією, — йдеться у повідомленні.

Україна також вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти, зазначив Зеленський.

Моді повідомив, що Індія буде послідовно підтримувати всі зусилля, спрямовані на досягнення миру та якнайшвидше припинення “конфлікту”, що триває.

Перед переговорами з Зеленським, Моді говорив з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Reuters, Моді зателефонував Путіну, щоб привітати його з перемогою на президентських “виборах” у Росії, і вони також обговорили Україну, йдеться в заяві Кремля.

Індійський уряд заявив у власній заяві, що Моді підтвердив «послідовну позицію Індії на користь діалогу та дипломатії як шляху вперед», також що лідери домовилися поглибити двосторонні зв’язки.

Кулеба відвідає Індію

Посилаючись на двох анонімних індійських чиновників, Reuters також повідомляє, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наступного тижня відвідає Індію.

Вони зазначають, що Київ прагне заручитися підтримкою свого мирного план. Це буде перший візит високопоставленого українського чиновника в Індію після вторгнення Росії у 2022 році.

Візит Кулеби відбудеться на запрошення його індійського колеги Субрахманьяма Джайшанкара після телефонної розмови між Моді та Зеленським на початку року, сказав один із посадовців.

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