Украина разочарована позицией США по разрешению использования дальнобойного американского оружия по стратегическим целям на территории РФ.

Что известно о попытках Украины убедить США в необходимости разрешения использования американского дальнобойного оружия для ударов по РФ

Авторы материала напоминают, что в мае этого года США сняли полный запрет на использование Украиной предоставленного американского оружия для ударов по РФ.

В начале наступательной операции в Курской области украинские военные задействовали американские зенитно-ракетные батареи, направленные против преступной армии РФ.

В США сохраняются ограничения на использование полученного Украиной дальнобойного американского оружия для ударов по территории РФ, ссылаясь на то, что это может привести к нежелательной эскалации со стороны страны-агрессора.

Неназванные чиновники предполагают, что администрация не хочет ставить под угрозу "перезагрузку" отношений с Москвой в какой-то момент в будущем. Другие чиновники утверждают, что разрешение Украине использовать против целей в России системы ATACMS, имеющих большую дальность действия, чем HIMARS, не изменит стратегическую картину, поскольку в зоне досягаемости этих систем недостаточно целей. Россия перебазировала большинство самолетов, которые используются для запуска мощных планерных бомб, и в любом случае такой дефицитный ресурс лучше использовать против целей в Крыму, — отмечается в материале издания. Поделиться

Есть ли у США реальный повод запрещать Украине использовать переданное дальнобойное оружие для ударов по территории РФ

Кроме этого, журналисты издания заявляют, что недавно США запретили Великобритании и Франции одобрение использования Украиной ракет Storm Shadow/Scalp для ударов по стратегическим объектам на территории РФ.

Этот запрет оказался возможным, поскольку Storm Shadow/Scalp содержат компоненты, изготовленные в США.

По убеждению аналитиков, заявления об отсутствии стратегических целей в зоне поражения предоставленных Украине западных дальнобойных ракет на территории России, а также утверждения относительно ограниченного количества этих ракет сомнительны.

В частности, бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес отмечает, что США и союзники используют оправдания, которые в конечном счете лишь вводят в заблуждение.

Годжес подчеркнул, что никаких юридических или моральных причин отказываться от атак по стратегическим объектам на территории России нет.

По его словам, в администрации президента США Джо Байдена продолжает работать большое количество представителей бывшей администрации экс-президента Барака Обамы, неоднократно принимавших ошибочные решения в отношении России.

В скором времени у господина Зеленского будет последний шанс убедить господина Байдена принять новый подход к тому, как он покинет пост, когда они встретятся на следующей неделе в Нью-Йорке на полях ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН, — отмечают аналитики. Поделиться

При этом отмечается, что в Украине идет активная работа по созданию собственного дальнобойного оружия.