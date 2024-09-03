Украина разочарована позицией США по разрешению использования дальнобойного американского оружия по стратегическим целям на территории РФ.
Главные тезисы
- Украина стремится убедить США разрешить использование американского оружия для ударов по России в рамках развития собственного вооружения.
- Ограничения использования американского оружия против России основаны на политических, а не стратегических аргументах, считают эксперты.
- Администрация США опасается возможной эскалации конфликта и сохраняет ограничения на использование дальнобойного американского оружия Украиной против России.
- Существуют сомнения в заявлениях о необходимости ограничения стратегических целей для ударов по России с использованием американского оружия, переданного Украине.
- У глав Зеленского и Байдена есть возможность обсудить политический контекст, ограничения и перспективы урегулирования конфликта на встрече в Нью-Йорке.
Что известно о попытках Украины убедить США в необходимости разрешения использования американского дальнобойного оружия для ударов по РФ
Авторы материала напоминают, что в мае этого года США сняли полный запрет на использование Украиной предоставленного американского оружия для ударов по РФ.
В начале наступательной операции в Курской области украинские военные задействовали американские зенитно-ракетные батареи, направленные против преступной армии РФ.
В США сохраняются ограничения на использование полученного Украиной дальнобойного американского оружия для ударов по территории РФ, ссылаясь на то, что это может привести к нежелательной эскалации со стороны страны-агрессора.
Есть ли у США реальный повод запрещать Украине использовать переданное дальнобойное оружие для ударов по территории РФ
Кроме этого, журналисты издания заявляют, что недавно США запретили Великобритании и Франции одобрение использования Украиной ракет Storm Shadow/Scalp для ударов по стратегическим объектам на территории РФ.
Этот запрет оказался возможным, поскольку Storm Shadow/Scalp содержат компоненты, изготовленные в США.
По убеждению аналитиков, заявления об отсутствии стратегических целей в зоне поражения предоставленных Украине западных дальнобойных ракет на территории России, а также утверждения относительно ограниченного количества этих ракет сомнительны.
В частности, бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес отмечает, что США и союзники используют оправдания, которые в конечном счете лишь вводят в заблуждение.
Годжес подчеркнул, что никаких юридических или моральных причин отказываться от атак по стратегическим объектам на территории России нет.
По его словам, в администрации президента США Джо Байдена продолжает работать большое количество представителей бывшей администрации экс-президента Барака Обамы, неоднократно принимавших ошибочные решения в отношении России.
При этом отмечается, что в Украине идет активная работа по созданию собственного дальнобойного оружия.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-