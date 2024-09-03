Україна розчарована позицією США щодо дозволу на використання далекобійної американської зброї по стратегічних цілях на території РФ.

Що відомо про спроби України переконати США у необхідності дозволу на використання американської далекобійної зброї для ударів по РФ

Автори матеріалу нагадують, що в травні цього року США зняли повну заборону на використання Україною наданої американської зброї для ударів по РФ.

На початку наступальної операції у Курській області українські військові задіяли американські зенітно-ракетні батареї, спрямовані проти злочинної армії РФ.

У США зберігають обмеження на використання отриманої Україною далекобійної американської зброї для ударів по території РФ, посилаючись на те, що це може призвести до небажанної ескалації з боку країни-агресорки.

Неназвані чиновники припускають, що адміністрація не хоче ставити під загрозу "перезавантаження" відносин з Москвою в якийсь момент у майбутньому. Інші чиновники стверджують, що дозвіл Україні використовувати проти цілей в Росії системи ATACMS, які мають більшу дальність дії, ніж HIMARS, не змінить стратегічної картини, оскільки в зоні досяжності цих систем недостатньо цілей. Росія перебазувала більшість літаків, що використовуються для запуску потужних планерних бомб, і в будь-якому випадку такий дефіцитний ресурс, краще використати проти цілей у Криму, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Чи є у США реальний привід забороняти Україні використовувати передану далекобійну зброю для ударів по території РФ

Окрім цього журналісти видання заявляють, що нещодавно США заборонили Великій Британії та Франції схвалення використання Україною ракет Storm Shadow/Scalp для ударів по стратегічних об’єктах на території РФ.

Ця заборона виявилась можливою, оскільки Storm Shadow/Scalp містять компоненти, виготовлені у США.

На переконання аналітиків, заяви про відсутність стратегічних цілей у зоні ураження наданних Україні західних далекобійних ракет на території Росії, а також твердження щодо обмеженної кількості цих ракет є сумнівними.

Зокрема, колишній командувач армією США у Європі, генерал у відставці Бен Годжес зазначає, що США та союзники використовують виправдання, які у кінцевому підсумку лише вводять в оману.

Годжес підкреслив, що жодних юридичних чи моральних причин відмовлятись від атак по стратегічних об’єктах на території Росії не має.

За його словами, в адміністрації президента США Джо Байдена продовжує працювати велика кількість представників колишньої адміністрації екс-президента Барака Обами, які неодноразово приймали помилкові рішення щодо Росії.

Незабаром у пана Зеленського буде останній шанс переконати пана Байдена прийняти новий підхід до того, як він залишить посаду, коли вони зустрінуться наступного тижня в Нью-Йорку на полях щорічної Генеральної Асамблеї ООН, - наголошують аналітики. Поширити

При цьому зазначається, що в Україні йде активна робота над створенням власної далекобійної зброї.