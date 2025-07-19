Зеленский посмертно наградил орденом Свободы юных героев Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский посмертно наградил орденом Свободы юных героев Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова

Офис Президента Украины
герои
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Президент Украины Владимир Зеленский посмертно отметил орденом Свободы двух 16-летних подростков - Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова - погибших во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Главные тезисы

  • Президент Украины посмертно отметил орденом Свободы Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова за гражданское мужество и патриотизм.
  • Юные герои подвергались издевательствам и пыткам за свою проукраинскую позицию во временно оккупированном Бердянске.
  • Убийство Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова квалифицировано как внесудебная казнь согласно уполномоченному по правам человека.

Тигран Оганнисян и Никита Ханганов получили ордена Свободы посмертно

Друзья Тигран Оганнисян и Никита Ханганов остались во временно захваченном Бердянске, впрочем, не скрывали собственную проукраинскую позицию — за это подростки подвергались издевательствам.

Тигран Оганнисян был похищен из дома, в котором жил с бабушкой, подвергался пыткам и издевательствам, включая электрошок и имитацию расстрела, был арестован представителями оккупационных властей. Никиту Ханганова допрашивали вместе с отцом и впоследствии начали фабриковать дело о якобы диверсии на железной дороге и устраивать обыски на дому. Дело против парня готовили в суд и планировали приговорить его к 20 годам тюрьмы.

23 июня 2023 года оккупанты убили подростков — их последними словами стали "Слава Украине! Героям слава!". Погибших друзей посмертно наградили орденом Свободы:

За гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека, говорится в указе о награждении № 500/2025 от 19 июля 2025 года.

Тигран и Никита

Оккупанты обвиняли ребят в антироссийской деятельности и утверждали, что якобы они готовили диверсию на мелитопольской железной дороге. Ребятам грозило до 20 лет заключения. Обвинению предшествовали издевательства, задержания и жестокие пытки детей и их родных.

15 июня 2023 года Европарламент потребовал от российских властей прекратить процесс против Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова и разрешить им выехать на контролируемую Украиной территорию. Однако никакой реакции на этот призыв не последовало.

Последние дни жизни ребята прятались, но когда пришли домой, к ним приехал следователь с вооруженным конвоем и имел длинный разговор с Тиграном, но тогда подросткам удалось скрыться. В день убийства ребята находились в оккупационной полиции.

Россияне говорят, что ребята напали на полицейских, которые в результате перестрелки их убили.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что трактует убийство двух несовершеннолетних парней в Бердянске как внесудебную казнь.

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