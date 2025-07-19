Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи юних героїв Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова

Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив орденом Свободи двох 16-річних підлітків — Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова — котрі загинули у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали ордени Свободи посмертно

Друзі Тігран Оганнісян та Микита Ханганов залишилися в тимчасово захопленому Бердянську, втім не приховували власну проукраїнську позицію — за це підлітки піддавалися знущанням:

Тігран Оганнісян був викрадений із дому, у якому мешкав із бабусею, піддавався катуванням та знущанням, включно з електрошоком та імітацією розстрілу, був арештований представниками окупаційної влади. Микиту Ханганова допитували разом із батьком і згодом почали фабрикувати справу про нібито диверсію на залізниці та влаштовувати обшуки вдома. Справу проти хлопця готували до суду та планували засудити його до 20 років увʼязнення.

23 червня 2023 року окупанти вбили підлітків — їхніми останніми словами стали "Слава Україні! Героям слава!". Загиблих друзів посмертно нагородили орденом Свободи:

За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини, — йдеться в указі про нагородження № 500/2025 від 19 липня 2025 року.

Тігран і Микита

Окупанти звинувачували хлопців у антиросійській діяльності та стверджували, що нібито вони готували диверсію на мелітопольській залізниці. Хлопцям загрожувало до 20 років ув’язнення. Обвинуваченню передували знущання, затримання та жорстокі катування дітей та їхніх рідних.

15 червня 2023 року Європарламент вимагав від російської влади припинити процес проти Тіграна Оганнісяна і Микити Ханганова та дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію. Однак жодної реакції на цей заклик не було. Поширити

Останні дні життя хлопці переховувалися, та коли прийшли додому, до них приїхав слідчий із озброєним конвоєм і мав довгу розмову з Тиграном, але тоді підліткам вдалося втекти. У день вбивства хлопці були в окупаційній поліції.

Росіяни кажуть, що хлопці напали на поліцейських, які внаслідок перестрілки їх убили.