Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой — відео

Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря вместе с раввинами Украины зажег ханукальные свечи.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил поздравления еврейской общине Украины с началом празднования Хануки, зажег ханукальные свечи и поделился пожеланиями мира и радости.
- Ханука, также известная как Праздник огней, продлится восемь дней, и Зеленский подчеркнул важность уважения друг к другу и совместного празднования для украинцев.
- Поздравляя еврейскую общину и украинцев с праздниками, Зеленский призывает к единству и взаимоуважению, что должно стать основой для благополучия и процветания в стране.
Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой
По его словам, именно эту ханукальную менору подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года.
В этом году иудеи начинают праздновать Хануку, известную также как «Праздник огней» или «Праздник восьми свечей», 25 декабря. Продолжится празднование восемь дней.
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что единство и тепло украинцев — настоящий дух Рождества и его уникальная атмосфера.
Об этом глава государства сказал в поздравлении украинцев с Рождеством.
В частности, президент рассказал об различии между украинцами и россиянами на примере города Покровск Донецкой области, где несколько лет жил и работал великий украинский композитор Николай Леонтович. Композитор в городе преподавал детям музыку, создал хор и именно в Покровске написал вторую редакцию "Щедрика", которая в эти дни звучит в каждом уголке Земли. В частности, по словам Зеленского, Леонтович подарил миру музыкальный дух Рождества.
Как отметил президент, украинцы стремятся творить, но "для кого-то смысл жизни — сеять смерть".
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