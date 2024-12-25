Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой — відео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой — відео

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря вместе с раввинами Украины зажег ханукальные свечи.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил поздравления еврейской общине Украины с началом празднования Хануки, зажег ханукальные свечи и поделился пожеланиями мира и радости.
  • Ханука, также известная как Праздник огней, продлится восемь дней, и Зеленский подчеркнул важность уважения друг к другу и совместного празднования для украинцев.
  • Поздравляя еврейскую общину и украинцев с праздниками, Зеленский призывает к единству и взаимоуважению, что должно стать основой для благополучия и процветания в стране.

Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой

Сегодня и Рождество, и начало Хануки. Это очень хорошо, что в Украине мы можем с уважением друг к другу отмечать такие праздники, общаться, вместе жить и желать разным людям одной победы — победы света над тьмой, — отметил Зеленский.

По его словам, именно эту ханукальную менору подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года.

Поздравляю еврейскую общину с праздником. Желаю иудейским семьям мира, радости и щедрой судьбы. Пусть ханукия горит в каждом доме, придает силы и наполняет новыми надеждами, укрепляет веру в силу правды и справедливости.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В этом году иудеи начинают праздновать Хануку, известную также как «Праздник огней» или «Праздник восьми свечей», 25 декабря. Продолжится празднование восемь дней.

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что единство и тепло украинцев — настоящий дух Рождества и его уникальная атмосфера.

Об этом глава государства сказал в поздравлении украинцев с Рождеством.

В частности, президент рассказал об различии между украинцами и россиянами на примере города Покровск Донецкой области, где несколько лет жил и работал великий украинский композитор Николай Леонтович. Композитор в городе преподавал детям музыку, создал хор и именно в Покровске написал вторую редакцию "Щедрика", которая в эти дни звучит в каждом уголке Земли. В частности, по словам Зеленского, Леонтович подарил миру музыкальный дух Рождества.

Как отметил президент, украинцы стремятся творить, но "для кого-то смысл жизни — сеять смерть".

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