Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой — відео

Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой

Сегодня и Рождество, и начало Хануки. Это очень хорошо, что в Украине мы можем с уважением друг к другу отмечать такие праздники, общаться, вместе жить и желать разным людям одной победы — победы света над тьмой, — отметил Зеленский. Поделиться

По его словам, именно эту ханукальную менору подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года.

Поздравляю еврейскую общину с праздником. Желаю иудейским семьям мира, радости и щедрой судьбы. Пусть ханукия горит в каждом доме, придает силы и наполняет новыми надеждами, укрепляет веру в силу правды и справедливости. Владимир Зеленский Президент Украины

В этом году иудеи начинают праздновать Хануку, известную также как «Праздник огней» или «Праздник восьми свечей», 25 декабря. Продолжится празднование восемь дней.

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что единство и тепло украинцев — настоящий дух Рождества и его уникальная атмосфера.

Об этом глава государства сказал в поздравлении украинцев с Рождеством.

В частности, президент рассказал об различии между украинцами и россиянами на примере города Покровск Донецкой области, где несколько лет жил и работал великий украинский композитор Николай Леонтович. Композитор в городе преподавал детям музыку, создал хор и именно в Покровске написал вторую редакцию "Щедрика", которая в эти дни звучит в каждом уголке Земли. В частности, по словам Зеленского, Леонтович подарил миру музыкальный дух Рождества.

Как отметил президент, украинцы стремятся творить, но "для кого-то смысл жизни — сеять смерть".