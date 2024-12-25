Зеленський привітав єврейську громаду України з Ханукою — відео

Зеленський привітав єврейську громаду України з Ханукою

Сьогодні і Різдво, і початок Хануки. Це дуже добре, що в Україні ми можемо з повагою одне до одного відзначати такі свята, спілкуватись, разом жити й бажати різним людям однієї перемоги — перемоги світла над темрявою, — зазначив Зеленський. Поширити

За його словами, саме цю ханукальну менору подарував президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час інавгурації в грудні торік.

Вітаю єврейську громаду зі святом. Бажаю іудейським родинам миру, радості та щедрої долі. Нехай ханукія горить у кожній оселі, надає сил і наповнює новими надіями, зміцнює віру в силу правди та справедливості. Володимир Зеленський Президент України

Цьогоріч іудеї починають святкувати Хануку, відому також як «Свято вогнів» або «Свято восьми свічок», 25 грудня. Триватиме святкування вісім днів.

Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент Володимир Зеленський наголосив, що єдність і тепло українців є справжнім духом Різдва і його унікальною атмосферою.

Про це глава держави сказав у привітанні українців з Різдвом Христовим.

Зокрема президент розповів про відмінність між українцями і росіянами на прикладі міста Покровськ Донецької області, де кілька років жив і працював великий український композитор Микола Леонтович. Композитор у місті викладав дітям музику, створив хор і саме у Покровську написав другу редакцію "Щедрика", що в ці дні лунає в кожному куточку Землі. Зокрема, за словами Зеленського, Леонтович подарував світу музичний дух Різдва.

Як відзначив президент, українці прагнуть творити, але, "для когось сенс життя — сіяти смерть".