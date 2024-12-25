Зеленський привітав єврейську громаду України з Ханукою — відео

Президент України Володимир Зеленський 25 грудня разом із рабинами України запалив ханукальні свічки.
Головні тези:
- Зеленський відзначив початок святкування Хануки разом з єврейською громадою України.
- Ханука відома як Свято вогнів та Свято восьми свічок, її святкування триватиме вісім днів.
Зеленський привітав єврейську громаду України з Ханукою
За його словами, саме цю ханукальну менору подарував президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час інавгурації в грудні торік.
Цьогоріч іудеї починають святкувати Хануку, відому також як «Свято вогнів» або «Свято восьми свічок», 25 грудня. Триватиме святкування вісім днів.
Зеленський привітав українців з Різдвом
Президент Володимир Зеленський наголосив, що єдність і тепло українців є справжнім духом Різдва і його унікальною атмосферою.
Про це глава держави сказав у привітанні українців з Різдвом Христовим.
Зокрема президент розповів про відмінність між українцями і росіянами на прикладі міста Покровськ Донецької області, де кілька років жив і працював великий український композитор Микола Леонтович. Композитор у місті викладав дітям музику, створив хор і саме у Покровську написав другу редакцію "Щедрика", що в ці дні лунає в кожному куточку Землі. Зокрема, за словами Зеленського, Леонтович подарував світу музичний дух Різдва.
Як відзначив президент, українці прагнуть творити, але, "для когось сенс життя — сіяти смерть".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-