Зеленский предлагал Сырскому заменить Залужного в должности – The Times

Сырскому предлагали заменить Залужного в должности Главнокомандующего ВСУ

Командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского занять должность главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

По словам старших офицеров, Залужный был вызван на личную встречу с Зеленским в понедельник, 29 января, где сказал советникам президента, что их оценки военной ситуации были «более положительными, чем реалистичными».

В тот день его попросили уйти в отставку, по данным трех источников. Когда он отказался, Зеленский сказал, что подпишет указ о его увольнении.

Источники сообщили, что после того, как Залужный сообщил своим уходящим подчиненным, старшие командиры и международные партнеры, в том числе США и Великобритания, выразили свою обеспокоенность. Поэтому Зеленский был вынужден "отменить свое решение под давлением со стороны чиновников и международных партнеров".

Что говорят в Украине по поводу вероятной отставки Залужного

29 января в сети распространили сообщения о якобы отставке Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Минобороны Украины и пресс-секретарь президента уже сделали официальные заявления.

Журналист Роман Цымбалюк написал, что Залужного якобы отправили в отставку, а его должность займет начальник ГУР Кирилл Буданов.

Бывший народный депутат Борислав Береза со ссылкой на свои источники в офисе президента также сообщил, что Залужного отправили в отставку.

Нардеп Алексей Гончаренко написал, что Залужному вроде бы объявили об отставке, но указа пока нет. Депутат утверждает, что Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.

На фоне этих сообщений, Минобороны Украины опубликовало сообщение, в котором говорится, что сообщение СМИ — неправда.

Интерфакс-Украина со ссылкой на свои источники сообщает, что договоренности об отставке Залужного были достигнуты во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Пресссекретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Украинской правде сообщил, что президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.