Зеленський пропонував Сирському замінити Залужного на посаді — The Times

Сирському пропонували замінити Залужного на посаді Головнокомандуючого ЗСУ

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського обійняти посаду головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного.

За словами старших офіцерів, Залужний був викликаний на особисту зустріч із Зеленським у понеділок, 29 січня, де він сказав радникам президента, що їхні оцінки військової ситуації були «більш позитивними, ніж реалістичними».

Зазначається, що того дня його попросили піти у відставку, за даними трьох джерел. Коли він відмовився, Зеленський сказав, що підпише указ про його звільнення.

Джерела повідомили, що після того, як Залужний повідомив своїм підлеглим, що йде, старші командири та міжнародні партнери, зокрема США та Велика Британія, висловили своє занепокоєння. Тож Зеленський був змушений "скасувати своє рішення під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів".

Що кажуть в Україні стосовно ймовірної відставки Залужного

29 січня у мережі поширили повідомлення про нібито відставку Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Міноборони України та прессекретар президента вже зробили офіційні заяви.

Журналіст Роман Цимбалюк написав, що Залужного нібито відправили у відставку, а його посаду займе начальник ГУР Кирило Буданов.

Колишній народний депутат Борислав Береза із посиланням на свої джерела в офісі президента України також повідомив, що Залужного відправили у відставку.

Нардеп Олексій Гончаренко написав, що Залужному нібито оголосили про відставку, але указу поки немає. Депутат стверджує, що Залужному пропонували посаду посла в одну з європейських країн, але він відмовився.

На тлі цих повідомлень, Міноборони України опублікувало допис, у якому зазначено, що повідомлення ЗМІ — неправда.

Інтерфакс-Україна з посиланням на свої джерела повідомляє, що домовленості про відставку Залужного було досягнуто під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі Українській правді повідомив, що президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.