Західні ЗМІ оцінили ймовірність відставки Залужного

За інформацією українських та західних ЗМІ, президент Володимир Зеленський не підписав указ щодо звільнення главкома ЗСУ Валерія Залужного, однак це рішення може бути лише питанням часу.

Чи реально Залужному загрожує звільнення з поста главкома ЗСУ

За інформацією високопоставлених джерел видання “Українська правда” з Офісу президента, станом не вечір, 30 січня, не проводилось підготовки указу щодо звільнення Залужного.

Звільнення однієї з найпопулярніших фігур в Україні було б дуже суперечливим і стало б поворотним моментом у конфлікті України з Росією. Поки що пан Зеленський не оголосив про заміну генерала. Але це не означає, що генералу Залужному нічого не загрожує. Це може бути просто тому, що його заміна ще не визначена, - йдеться у матеріалі видання The Economist. Поширити

Журналісти видання зазначають, що 29 січня Залужному було запропоновано зайняти посаду секретаря РНБО, однак він відмовився.

Співрозмовники видання The Financial Times зазначають, що Володимир Зеленський пропонував Залужному посаду радника з питань оборони.

При цьому президент нібито чітко пояснив Залужному, що його звільнення - вирішена справа.

За інформацією журналістів BBC News Україна із посиланням на українських військових посадовців, ні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, ні глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов не висловлюють бажання зайняти посаду головнокомандувача ЗСУ.

З іншого боку, каже джерело в одній з українських спецслужб, не можна уявити, що будь-який генерал відмовиться виконувати рішення президента про призначення головнокомандувачем.

За словами співрозмовників видання у секторі оборони, у нинішніх обставинах відставка Залужного - лише питання часу.

Співрозмовники зазначають, що протягом останього часу кількість розбіжностей між Зеленським та Залужним зросла до критичної межі.

Ймовірно, йдеться не просто про різні погляди на бойові дії, а про особисті суперечності і брак довіри між ними.

Журналісти видання заявляють, що у понеділок, 29 січня, в рамках зустрічі в Офісі президента були присутні Зеленський, Залужний, міністр оборони Рустем Умєров.

На зустрічі не було керівника ОП Андрія Єрмака.

Зустріч проходила у спокійному тоні, президент повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ і що указ про це буде підписаний найближчим часом.

Що відомо про ймовірного наступника Залужного

Журналісти видання зазначають, що протягом кількох останніх місяців Зеленський нібито неодноразово збирався відправити Залужного у відставку.

Однак конкретні причини, через які Зеленський прагне звільнити Залужного, залишаються невідомими.

У матеріалі видання підкреслюється, що ситуація на фронті останнім часом не зазнала значних змін.

Дуже суттєвою новиною стала катастрофа російського Іл-76 в районі Бєлгорода.

Один зі співрозмовників ВВС заявив, що президент у понеділковій розмові обґрунтовував необхідність відставки Залужного тим, що він хоче перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України.

Однак повідомлень про кадрові зміни у інших силових, воєнних та правоохоронних органах поки не надходило.

Також не відомо, що саме завадило появі указу президента після того, як він озвучив Залужному своє кадрове рішення. Співрозмовники ВВС у владі озвучують два основних варіанти: або у ситуацію втрутилися західні партнери Києва, або є проблема з призначенням нового головкома.

"The Economist" зазначає, що 58-річний Сирський через жорсткий підхід до ведення бойових дій є непопулярним серед військових, а 38-річний Буданов ніколи раніше не керував звичайними збройними силами або організацією в мільйон осіб, тож є припущення, що керівник ГУР відмовився від посади головнокомандувача.

Це видання пише про патовість ситуації. Мовляв, Залужний тиснув на Зеленського з приводу широкомасштабної мобілізації, між ОП й ГШ точилися запеклі дебати щодо військової стратегії, а зростання популярності головнокомандувача могло викликати занепокоєння, але "усунення людини, настільки популярної серед солдатів і громадськості, як генерал, несе в собі політичні та військові ризики".