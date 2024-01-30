Западные СМИ оценили вероятность отставки Залужного

По информации украинских и западных СМИ, президент Владимир Зеленский не подписал указ об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного, однако это решение может быть только вопросом времени.

Реально ли Залужному грозит увольнение с поста главкома ВСУ

По информации высокопоставленных источников издания "Украинская правда" из Офиса президента, по состоянию на вечер, 30 января, не проводилось подготовки указа по увольнению Залужного.

Увольнение одной из самых популярных фигур в Украине было бы очень противоречивым и стало бы поворотным моментом в конфликте Украины с Россией. Пока господин Зеленский не объявил о смене генерала. Но это не значит, что генералу Залужному ничего не угрожает. Это может быть просто потому, что его замена еще не определена, говорится в материале The Economist. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что 29 января Залужному было предложено занять должность секретаря СНБО, однако он отказался.

Собеседники издания The Financial Times отмечают , что Владимир Зеленский предлагал Залужному должность советника по обороне.

При этом президент якобы четко объяснил Залужному, что его увольнение – решенное дело.

По информации журналистов BBC News Украина со ссылкой на украинских военных чиновников, ни командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, ни глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не выражают желания занять должность главнокомандующего ВСУ.

С другой стороны, говорит источник в одной из украинских спецслужб, нельзя вообразить, что любой генерал откажется выполнять решение президента о назначении главнокомандующим.

По словам собеседников издания в секторе обороны, в нынешних обстоятельствах отставка Залужного – только вопрос времени.

Собеседники отмечают, что за последнее время количество разногласий между Зеленским и Залужным возросло до критического предела.

Вероятно, речь идет не просто о разных взглядах на боевые действия, а о личных противоречиях и нехватке доверия между ними.

Журналисты издания заявляют, что в понедельник, 29 января, в рамках встречи в Офисе президента присутствовали Зеленский, Залужный, министр обороны Рустем Умеров.

На встрече не было руководителя ОП Андрея Ермака.

Встреча проходила в спокойном тоне, президент сообщил, что принял решение уволить главнокомандующего ВСУ и что указ об этом будет подписан в ближайшее время.

Что известно о вероятном преемнике Залужного

Журналисты издания отмечают, что в течение последних месяцев Зеленский якобы неоднократно собирался отправить Залужного в отставку.

Однако конкретные причины, по которым Зеленский стремится уволить Залужного, остаются неизвестными.

В материале издания подчеркивается, что ситуация на фронте в последнее время не претерпела значительных изменений.

Очень существенным новшеством стала катастрофа российского Ил-76 в районе Белгорода.

Один из собеседников ВВС заявил, что президент в понедельнике обосновывал необходимость отставки Залужного тем, что он хочет перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны Украины.

Однако сообщений о кадровых изменениях в других силовых, военных и правоохранительных органах пока не поступало.

Также не известно, что помешало появлению указа президента после того, как он озвучил Залужному свое кадровое решение. Собеседники ВВС во власти озвучивают два основных варианта: либо в ситуацию вмешались западные партнеры Киева, либо есть проблема с назначением нового главкома.

"The Economist" отмечает, что 58-летний Сырский из-за жесткого подхода к ведению боевых действий непопулярный среди военных, а 38-летний Буданов никогда раньше не руководил обычными вооруженными силами или организацией в миллион человек, поэтому есть предположение, что руководитель ГУР отказался от должности главнокомандующего.

Это издание пишет о патовости ситуации. Мол, Залужный давил на Зеленского по поводу широкомасштабной мобилизации, между ОП и ГШ шли ожесточенные дебаты по военной стратегии, а рост популярности главнокомандующего могло вызвать беспокойство, но "устранение человека, столь популярного среди солдат и общественности, как генерал, несет в себе политические военные риски".