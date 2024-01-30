Журналісти FT заявляють про готовність Зеленського звільнити Залужного

Чи дійсно Зеленський планує звільнити Залужного

За твердженнями джерел, на яких посилаються журналісти видання, у понеділок, 29 січня, Зеленський запропонував Залужному посаду радника з питань оборони, однак той відмовився.

Двоє з них сказали, що Зеленський чітко дав Залужному зрозуміти, що незалежно від того, чи прийме він цю посаду, його буде звільнено з нинішньої посади, - йдеться у публікації. Поширити

Зазначається, що за твердженнями усіх джерел, хоча рішення про звільнення Залужного вже схвалене, формально про відставку можуть заявити пізніше, через те, що інформація про це вже потрапила до ЗМІ.

При цьому джерела видання не змогли назвати ймовірного кандидата на посадку главкома ЗСУ.

Ймовірними кандидатами є командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський і голова Головного управління військової розвідки Кирило Буданов.

Обох вважають близькими до Зеленського.

Що кажуть в Україні стосовно ймовірної відставки Залужного

29 січня у мережі поширили повідомлення про нібито відставку Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Міноборони України та прессекретар президента вже зробили офіційні заяви.

Журналіст Роман Цимбалюк написав, що Залужного нібито відправили у відставку, а його посаду займе начальник ГУР Кирило Буданов.

Колишній народний депутат Борислав Береза із посиланням на свої джерела в офісі президента України також повідомив, що Залужного відправили у відставку.

Нардеп Олексій Гончаренко написав, що Залужному нібито оголосили про відставку, але указу поки немає. Депутат стверджує, що Залужному пропонували посаду посла в одну з європейських країн, але він відмовився.

На тлі цих повідомлень, Міноборони України опублікувало допис, у якому зазначено, що повідомлення ЗМІ — неправда.

Інтерфакс-Україна з посиланням на свої джерела повідомляє, що домовленості про відставку Залужного було досягнуто під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі Українській правді повідомив, що президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.