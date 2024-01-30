Журналисты FT заявляют о готовности Зеленского уволить Залужного

По утверждениям журналистов издания The Financial Times со ссылкой на собственные источники, президент Владимир Зеленский готов одобрить увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Действительно Зеленский планирует уволить Залужного

По утверждениям источников, на которые ссылаются журналисты издания, в понедельник, 29 января, Зеленский предложил Залужному должность советника по обороне, однако тот отказался.

Двое из них сказали, что Зеленский четко дал Залужному понять, что независимо от того, примет ли он этот пост, он будет уволен с нынешней должности, - говорится в публикации. Поделиться

Отмечается, что по утверждениям всех источников, хотя решение об увольнении Залужного уже одобрено, формально об отставке могут заявить позже, так как информация об этом уже попала в СМИ.

При этом источники издания затруднились назвать предполагаемого кандидата на посадку главкома ВСУ.

Вероятными кандидатами являются командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский и глава Главного управления военной разведки Кирилл Буданов.

Обоих считают близкими к Зеленскому.

Что говорят в Украине по поводу вероятной отставки Залужного

29 января в сети распространили сообщения о якобы отставке Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Минобороны Украины и пресс-секретарь президента уже сделали официальные заявления.

Журналист Роман Цымбалюк написал, что Залужного якобы отправили в отставку, а его должность займет начальник ГУР Кирилл Буданов.

Бывший народный депутат Борислав Береза со ссылкой на свои источники в офисе президента также сообщил, что Залужного отправили в отставку.

Нардеп Алексей Гончаренко написал, что Залужному вроде бы объявили об отставке, но указа пока нет. Депутат утверждает, что Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.

На фоне этих сообщений, Минобороны Украины опубликовало сообщение, в котором говорится, что сообщение СМИ — неправда.

Интерфакс-Украина со ссылкой на свои источники сообщает, что договоренности об отставке Залужного были достигнуты во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Пресссекретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Украинской правде сообщил, что президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.