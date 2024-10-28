Зеленский прибыл с рабочим визитом в Исландию — с какой целью
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Исландию — с какой целью

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский 28 октября впервые прибыл с рабочим визитом в Исландию. Цель его визита — поддержка Плана победы Украины.

Главные тезисы

  • Украина и Исландия установили дипломатические отношения в 1992 году, и страны демонстрируют дружественное сотрудничество в сферах экономики, образования и энергетики.
  • Исландия выступает за территориальную целостность Украины и поддерживает санкции против России, активно участвуя в международной поддержке Украины.
  • Украина и Исландия подписали соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого Исландия обязалась предоставлять Украине экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку.
  • Сотрудничество между Украиной и странами Северной Европы, включая Исландию, является важным аспектом в реализации стратегии украинской безопасности и развития.
  • Новаторский подход Украины к поиску союзников и поддержке на международной арене способствует укреплению позиций страны и сближению с различными региональными партнерами.

Зеленский впервые прибыл с официальным визитом в Исландию

В первый раз прибыл в Исландию с рабочим визитом. Участвую в четвертом саммите Украина — Северная Европа и проведу двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

По его словам, он также планирует встретиться с госпожой президентом и представителями парламента Исландии. В ходе их встречи они будут обсуждать поддержку плана победы Украины и вопросы, в которых сотрудничество стран может быть наиболее результативным.

В частности речь идет о финансировании украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовке к зиме, морской безопасности, ограничении российского теневого флота, оборонной поддержке, подготовке и оснащении украинских воинов.

Страны Северной Европы — наши принципиальные и решительные союзники, а площадка Украина — Северная Европа — один из самых эффективных наших многосторонних форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать его полный потенциал.

Дипломатические отношения Украины и Исландии

Дипломатические отношения между Украиной и Исландией установлены в 1992 году, после обретения Украиной независимости. Исландия признала независимость Украины 15 января 1991 года и стала одной из первых стран, которые это сделали.

Отношения между странами носят дружеский характер, но из-за удаленности и размера Исландии объемы сотрудничества остаются сравнительно небольшими. Основные сферы сотрудничества включают экономику, образование, энергетику и культурные обмены. Исландия поддерживает Украину на международных форумах и выступает за территориальную целостность и суверенитет, особенно после начала российской агрессии в 2014 году.

Исландия также поддерживает санкции Европейского Союза против России и оказывает гуманитарную помощь Украине. Отношения между государствами укрепились на фоне поддержки Украины со стороны Исландии во время полномасштабного вторжения в 2022 году. Хотя Исландия не является членом ЕС, координирует свою позицию с Евросоюзом и НАТО и постоянно поддерживает Украину в международных организациях, таких как ООН и Совет Европы.

Украина и Исландия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Исландия обязалась оказывать долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине.

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