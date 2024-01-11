Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом — видео

11 января президент Владимир Зеленский прибыл в Латвию после визитов в Эстонию и Литву.

Зеленский приехал в Латвию

Среди планов президента — обсуждение двустороннего сотрудничества между Латвией и Украиной, а также вопросы поддержки в борьбе с российской агрессией и евроатлантической интеграции Украины.

После официальной церемонии встречи в Рижском замке, состоится встреча делегаций Зеленского и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. После встречи состоится совместная пресс-конференция.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш встретил украинского президента в аэропорту Риги.

Мои самые теплые поздравления президенту Владимиру Зеленскому и министру Дмитрию Кулебе в Риге! Латвия решительно поддерживает борьбу Украины за свободу и независимость. Слава Украине!, — написал Кариньш. Поделиться

Sirsnīgi sveicu @ZelenskyyUa un @DmytroKuleba Rīgā!



Latvija nelokāmi atbalsta Ukrainas cīņu par brīvību un neatkarību.🇱🇻🤝🏻🇺🇦

Слава Україні! pic.twitter.com/IIuufRlvCw — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) January 11, 2024

Визит Зеленского и Эстонию и Литву

10 января Зеленский совершил первый заграничный визит в 2024 году — в Литву.

Это больше, чем просто визит благодарности. Это визит доверия — общего доверия наций, граничащих с Россией. Мы вместе и не собираемся терять единство. Поделиться

The first foreign visit in 2024 is to Lithuania and other Baltic States.



This is more than just a visit of gratitude. This is a visit of confidence—the shared confidence of the nations bordering Russia.



We stand together and we are not going to lose our unity. pic.twitter.com/LEZ5qgS0iJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2024

В Вильнюсе украинская делегация достигла договоренностей по совместному оборонному производству. Президент Украины встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Уделили большое внимание тому, как развиваются события на фронте. Оружие, техника, тренировка наших воинов, лидерство Литвы в коалиции по разминированию — все это придает нам силы. Поделиться

В Таллине Зеленский провел встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Они обсудили инициативы Эстонии по оборонной поддержке Украины: создание артиллерийской коалиции, ИТ-коалиции, запуск Таллиннского механизма для усиления киберподдержки Украины.