Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом — видео
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Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом — видео

Владимир Зеленский
Зеленский
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11 января президент Владимир Зеленский прибыл в Латвию после визитов в Эстонию и Литву.

Зеленский приехал в Латвию

Среди планов президента — обсуждение двустороннего сотрудничества между Латвией и Украиной, а также вопросы поддержки в борьбе с российской агрессией и евроатлантической интеграции Украины.

После официальной церемонии встречи в Рижском замке, состоится встреча делегаций Зеленского и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. После встречи состоится совместная пресс-конференция.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш встретил украинского президента в аэропорту Риги.

Мои самые теплые поздравления президенту Владимиру Зеленскому и министру Дмитрию Кулебе в Риге! Латвия решительно поддерживает борьбу Украины за свободу и независимость. Слава Украине!, — написал Кариньш.

Визит Зеленского и Эстонию и Литву

10 января Зеленский совершил первый заграничный визит в 2024 году — в Литву.

Это больше, чем просто визит благодарности. Это визит доверия — общего доверия наций, граничащих с Россией. Мы вместе и не собираемся терять единство.

В Вильнюсе украинская делегация достигла договоренностей по совместному оборонному производству. Президент Украины встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Уделили большое внимание тому, как развиваются события на фронте. Оружие, техника, тренировка наших воинов, лидерство Литвы в коалиции по разминированию — все это придает нам силы.

В Таллине Зеленский провел встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Они обсудили инициативы Эстонии по оборонной поддержке Украины: создание артиллерийской коалиции, ИТ-коалиции, запуск Таллиннского механизма для усиления киберподдержки Украины.

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