Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом — видео

11 января президент Владимир Зеленский прибыл в Латвию после визитов в Эстонию и Литву.
Зеленский приехал в Латвию
Среди планов президента — обсуждение двустороннего сотрудничества между Латвией и Украиной, а также вопросы поддержки в борьбе с российской агрессией и евроатлантической интеграции Украины.
После официальной церемонии встречи в Рижском замке, состоится встреча делегаций Зеленского и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. После встречи состоится совместная пресс-конференция.
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш встретил украинского президента в аэропорту Риги.
Визит Зеленского и Эстонию и Литву
10 января Зеленский совершил первый заграничный визит в 2024 году — в Литву.
В Вильнюсе украинская делегация достигла договоренностей по совместному оборонному производству. Президент Украины встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.
В Таллине Зеленский провел встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Они обсудили инициативы Эстонии по оборонной поддержке Украины: создание артиллерийской коалиции, ИТ-коалиции, запуск Таллиннского механизма для усиления киберподдержки Украины.
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