Зеленський прибув до Латвії з офіційним візитом — відео

11 січня президент Володимир Зеленський прибув до Латвії після візитів до Естонії та Литви.

Зеленський приїхав до Латвії

Серед планів президента — обговорення двостороннього співробітництва між Латвією та Україною, а також питання підтримки в боротьбі з російською агресією та євроатлантичну інтеграцію України.

Після офіційної церемонії зустрічі в Ризькому замку, відбудеться зустріч делегацій Зеленського та президента Латвії Едгарса Рінкевичса. Після зустрічі запланована спільна прес-конференція.

Глава МЗС Латвії Криш’яніс Каріньш зустрів українського президента в аеропорту Риги.

Мої найтепліші вітання президентові Володимиру Зеленському та міністрові Дмитру Кулебі у Ризі! Латвія рішуче підтримує боротьбу України за свободу та незалежність. Слава Україні!, - написав Каріньш. Поширити

Sirsnīgi sveicu @ZelenskyyUa un @DmytroKuleba Rīgā!



Latvija nelokāmi atbalsta Ukrainas cīņu par brīvību un neatkarību.🇱🇻🤝🏻🇺🇦

Слава Україні! pic.twitter.com/IIuufRlvCw — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) January 11, 2024

Візит Зеленського та Естонії та Литви

10 січня Зеленський здійснив перший закордонний візит у 2024 році — до Литви.

Це більше, ніж просто візит подяки. Це візит довіри — спільної довіри націй, які межують з Росією.Ми разом і не збираємося втрачати єдність. Поширити

The first foreign visit in 2024 is to Lithuania and other Baltic States.



This is more than just a visit of gratitude. This is a visit of confidence—the shared confidence of the nations bordering Russia.



We stand together and we are not going to lose our unity. pic.twitter.com/LEZ5qgS0iJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2024

У Вільнюсі українська делегація досягла домовленостей щодо спільного оборонного виробництва. Президент України зустрівся зі своїм литовським колегою Гітанасом Наусєдою.

Приділили значну увагу тому, як розвиваються події на фронті. Зброя, техніка, тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції з розмінування – усе це додає нам сили. Поширити

У Таллінні Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Вони обговорили ініціативи Естонії щодо оборонної підтримки України: створення артилерійської коаліції, ІТ-коаліції, запуск Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України.