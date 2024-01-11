Зеленський прибув до Латвії з офіційним візитом — відео
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Зеленський прибув до Латвії з офіційним візитом — відео

Володимир Зеленський
Зеленський
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11 січня президент Володимир Зеленський прибув до Латвії після візитів до Естонії та Литви.

Зеленський приїхав до Латвії

Серед планів президента — обговорення двостороннього співробітництва між Латвією та Україною, а також питання підтримки в боротьбі з російською агресією та євроатлантичну інтеграцію України.

Після офіційної церемонії зустрічі в Ризькому замку, відбудеться зустріч делегацій Зеленського та президента Латвії Едгарса Рінкевичса. Після зустрічі запланована спільна прес-конференція.

Глава МЗС Латвії Криш’яніс Каріньш зустрів українського президента в аеропорту Риги.

Мої найтепліші вітання президентові Володимиру Зеленському та міністрові Дмитру Кулебі у Ризі! Латвія рішуче підтримує боротьбу України за свободу та незалежність. Слава Україні!, - написав Каріньш.

Візит Зеленського та Естонії та Литви

10 січня Зеленський здійснив перший закордонний візит у 2024 році — до Литви.

Це більше, ніж просто візит подяки. Це візит довіри — спільної довіри націй, які межують з Росією.Ми разом і не збираємося втрачати єдність.

У Вільнюсі українська делегація досягла домовленостей щодо спільного оборонного виробництва. Президент України зустрівся зі своїм литовським колегою Гітанасом Наусєдою.

Приділили значну увагу тому, як розвиваються події на фронті. Зброя, техніка, тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції з розмінування – усе це додає нам сили.

У Таллінні Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Вони обговорили ініціативи Естонії щодо оборонної підтримки України: створення артилерійської коаліції, ІТ-коаліції, запуск Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України.

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