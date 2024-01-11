Зеленський прибув до Латвії з офіційним візитом — відео

11 січня президент Володимир Зеленський прибув до Латвії після візитів до Естонії та Литви.
Зеленський приїхав до Латвії
Серед планів президента — обговорення двостороннього співробітництва між Латвією та Україною, а також питання підтримки в боротьбі з російською агресією та євроатлантичну інтеграцію України.
Після офіційної церемонії зустрічі в Ризькому замку, відбудеться зустріч делегацій Зеленського та президента Латвії Едгарса Рінкевичса. Після зустрічі запланована спільна прес-конференція.
Глава МЗС Латвії Криш’яніс Каріньш зустрів українського президента в аеропорту Риги.
Візит Зеленського та Естонії та Литви
10 січня Зеленський здійснив перший закордонний візит у 2024 році — до Литви.
У Вільнюсі українська делегація досягла домовленостей щодо спільного оборонного виробництва. Президент України зустрівся зі своїм литовським колегою Гітанасом Наусєдою.
У Таллінні Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Вони обговорили ініціативи Естонії щодо оборонної підтримки України: створення артилерійської коаліції, ІТ-коаліції, запуск Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України.
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