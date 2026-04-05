Зеленский принял новые санкции против России — кто в списках
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских субъектов, обеспечивающих ВПК РФ, способствующих обходу санкций и незаконно ведущих бизнес на ТОТ, в частности принимали участие в строительстве Керченского моста.

Об этом сообщает пресс-служба президента, и говорится в указах №№№ 294/2026 и 295/2026.

В санкционный пакет в отношении ВПК вошли 26 физических и 31 юридическое лицо. Среди них компании-производители подводных, надводных и воздушных безэкипажных роботизированных комплексов и программного обеспечения к ним.

В этот список вошли и компании, производящие и обслуживающие разное оружие: средства РЭБ, системы вооружения ПВО, бронированную технику, подводные лодки, корабли, суда вспомогательного флота, портовую технику и детали к ним.

Под санкции попали и компании, производящие и обслуживающие разное оружие: средства РЭБ, системы вооружения ПВО, бронированную технику, подлодки, корабли, суда вспомогательного флота, портовую технику и детали к ним.

Санкции также применены против предприятий авиастроительной отрасли — производителей и ремонтников деталей для вертолетов семейства Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-172, Ми-14.

Кроме того, в санкционном списке семь физических и 11 юридических лиц. Это компании и их руководители, способствующие обходу санкций.

Среди них — производители деталей к ракетам Х-101, Х-59М2/М2А и "Искандер-К", а также компании, незаконно занимающиеся предпринимательством на временно оккупированных территориях и причастные к строительству Крымского моста.

