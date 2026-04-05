Зеленський ухвалив нові санкції проти Росії — хто у списках

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК РФ, сприяють обходу санкцій і незаконно ведуть бізнес на ТОТ, зокрема брали участь у будівництві Керченського мосту.

Зеленський увів у дію нові санкції проти РФ

Про це повідомляє пресслужба президента, та йдеться в указах №№№ 294/2026 та 295/2026.

До санкційного пакета щодо ВПК увійшли 26 фізичних і 31 юридична особа. Серед них — компанії-виробники підводних, надводних і повітряних безекіпажних роботизованих комплексів та програмного забезпечення до них.

До цього списку увійшли і компанії, які виробляють та обслуговують різну зброю: засоби РЕБ, системи озброєння ППО, броньовану техніку, підводні човни, кораблі, судна допоміжного флоту, портову техніку і деталі до них.

Санкції також застосовані проти підприємств авіабудівної галузі – виробників та ремонтників деталей для вертольотів сімейства Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172, Мі-14.

Крім того, у санкційному списку — сім фізичних та 11 юридичних осіб. Це компанії та їхні керівники, які сприяють обходу санкцій.

Серед них — виробники деталей до ракет Х-101, Х-59М2/М2А та "Іскандер-К", а також компанії, які незаконно займаються підприємництвом на тимчасово окупованих територіях та причетні до будівництва Кримського мосту.