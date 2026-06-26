Зеленский принял продление санкций против российского ВПК и коллаборантов

Президент Владимир Зеленский 26 июня подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против субъектов, обслуживающих российский ВПК, и введении санкций в отношении предателей-коллаборантов

Украина продлила ряд санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против субъектов, обслуживающих российский ВПК, и введении санкций в отношении изменников-коллаборантов.

Первое решение (Указ Президента от 22 июня №502/2026) касается продления санкций против компаний и их учредителей, производящих и модернизирующих российское огнестрельное оружие, создающих дроны и системы обмена данными для оккупантов, осуществляющих метеорологическое и информационно-техническое обеспечение российской авиации.

Второй санкционный пакет (Указ Президента от 22 июня № 501/2026) содержит 67 физических и одного юридического лица, которые поддерживают вооруженную агрессию России и служат РФ на временно оккупированных территориях.

Среди них так называемые министры, депутаты, судьи.

В частности, директор детского сада Раиса Прилипко, которая помогала похищать и незаконно перемещать детей с временно оккупированных территорий Донбасса в Россию.

Также руководитель агрофирмы «МИР» Иван Доценко, призвавший представителей бизнеса и аграриев Херсонщины служить врагу, и предприятие «Союзметаллсервис», обеспечивающее работу незаконно захваченных оккупантами металлургических, коксохимических и угольных предприятий Донбасса и Луганщины.

Каждый, кто помогает России вести войну против Украины — на поле боя, в кабинетах оккупационных администраций или в информационном пространстве — должен быть готов к новым санкциям. Санкционное давление на таких лиц будет только расти как в Украине, так и в других странах мира, — отметил советник-уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Поделиться

В ОП добавляют, что всю соответствующую информацию Украина передаст партнерам для дальнейшей работы по синхронизации санкций в международных юрисдикциях.