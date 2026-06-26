Зеленський ухвалив продовження санкцій проти російського ВПК та колаборантів

Президент Володимир Зеленський 26 червня підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський ВПК, і запровадження санкцій щодо зрадників-колаборантів

Україна продовжила низку санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський ВПК, та запровадження санкцій щодо зрадників-колаборантів.

Перше рішення (Указ Президента від 22 червня №502/2026) стосується продовження санкцій проти компаній та їхніх засновників, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю, створюють дрони та системи обміну даними для окупантів, здійснюють метеорологічне й інформаційно-технічне забезпечення російської авіації.

Другий санкційний пакет (Указ Президента від 22 червня № 501/2026) містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії та служать РФ на тимчасово окупованих територіях.

Серед них — так звані міністри, депутати, судді.

Зокрема, директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка допомагала викрадати й незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії.

Також — керівник агрофірми «МИР» Іван Доценко, що закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу, і підприємство «Союзметалсервіс», яке забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини.

Кожен, хто допомагає Росії вести війну проти України — на полі бою, в кабінетах окупаційних адміністрацій чи в інформаційному просторі, — повинен бути готовим до нових санкцій. Санкційний тиск на таких осіб лише зростатиме як в Україні, так і в інших країнах світу, — зазначив радник-уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. Поширити

В ОП додають, що всю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої роботи над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях.