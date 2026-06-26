Зеленський ухвалив продовження санкцій проти російського ВПК та колаборантів
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський ухвалив продовження санкцій проти російського ВПК та колаборантів

Офіс Президента України
Зеленський

Президент Володимир Зеленський 26 червня підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський ВПК, і запровадження санкцій щодо зрадників-колаборантів

Головні тези:

  • Президент України підписав укази щодо введення санкцій проти суб'єктів, які обслуговують російський ВПК, та зрадників-колаборантів.
  • Перший рішення стосується санкцій проти компаній, які виробляють зброю для РФ, а другий - проти осіб, які підтримують збройну агресію Росії.

Україна продовжила низку санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський ВПК, та запровадження санкцій щодо зрадників-колаборантів.

Перше рішення (Указ Президента від 22 червня №502/2026) стосується продовження санкцій проти компаній та їхніх засновників, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю, створюють дрони та системи обміну даними для окупантів, здійснюють метеорологічне й інформаційно-технічне забезпечення російської авіації.

Другий санкційний пакет (Указ Президента від 22 червня № 501/2026) містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії та служать РФ на тимчасово окупованих територіях.

Серед них — так звані міністри, депутати, судді.

  • Зокрема, директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка допомагала викрадати й незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії.

  • Також — керівник агрофірми «МИР» Іван Доценко, що закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу, і підприємство «Союзметалсервіс», яке забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини.

Кожен, хто допомагає Росії вести війну проти України — на полі бою, в кабінетах окупаційних адміністрацій чи в інформаційному просторі, — повинен бути готовим до нових санкцій. Санкційний тиск на таких осіб лише зростатиме як в Україні, так і в інших країнах світу, — зазначив радник-уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

В ОП додають, що всю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої роботи над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях.

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