Зеленський ухвалив продовження санкцій проти російського ВПК та колаборантів

Президент Володимир Зеленський 26 червня підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський ВПК, і запровадження санкцій щодо зрадників-колаборантів
Головні тези:
- Президент України підписав укази щодо введення санкцій проти суб'єктів, які обслуговують російський ВПК, та зрадників-колаборантів.
- Перший рішення стосується санкцій проти компаній, які виробляють зброю для РФ, а другий - проти осіб, які підтримують збройну агресію Росії.
Україна продовжила низку санкцій проти РФ
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський ВПК, та запровадження санкцій щодо зрадників-колаборантів.
Перше рішення (Указ Президента від 22 червня №502/2026) стосується продовження санкцій проти компаній та їхніх засновників, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю, створюють дрони та системи обміну даними для окупантів, здійснюють метеорологічне й інформаційно-технічне забезпечення російської авіації.
Другий санкційний пакет (Указ Президента від 22 червня № 501/2026) містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії та служать РФ на тимчасово окупованих територіях.
Серед них — так звані міністри, депутати, судді.
Зокрема, директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка допомагала викрадати й незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії.
Також — керівник агрофірми «МИР» Іван Доценко, що закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу, і підприємство «Союзметалсервіс», яке забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини.
В ОП додають, що всю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої роботи над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях.
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