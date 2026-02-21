Зеленский призвал ЕС ударить санкциями по морским сервисам для кораблей РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал включить в новые санкции ЕС морские сервисы для судов, используемых Россией.
Главные тезисы
- Зеленский призвал ЕС ввести морские санкции против кораблей, используемых Россией, для давления на РФ из-за начавшейся войны.
- Ограничения и санкции могут способствовать переходу России от военного конфликта к дипломатии.
Зеленский призывает ЕС ввести санкции против кораблей РФ
Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
В частности, меры по реальному ограничению РФ воевать.
Также Зеленский напомнил, что под санкциями Украины находятся 225 капитанов судов, занимающихся перевозкой российской нефти.
Он отметил, что Украина будет постепенно внедрять ограничения и работы их глобальными против всех, кто помогает России зарабатывать деньги на войну.
