Зеленский призвал ЕС ударить санкциями по морским сервисам для кораблей РФ
Экономика
Зеленский призвал ЕС ударить санкциями по морским сервисам для кораблей РФ

Владимир Зеленский
Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал включить в новые санкции ЕС морские сервисы для судов, используемых Россией.

Главные тезисы

  • Зеленский призвал ЕС ввести морские санкции против кораблей, используемых Россией, для давления на РФ из-за начавшейся войны.
  • Ограничения и санкции могут способствовать переходу России от военного конфликта к дипломатии.

Зеленский призывает ЕС ввести санкции против кораблей РФ

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

По его словам, Украина рассчитывает, что и следующий санкционный пакет ЕС будет включать в себя то, что нужно для реального давления на Россию за начавшуюся войну.

В частности, меры по реальному ограничению РФ воевать.

Это касается в том числе бана морских сервисов для судов, используемых Россией. Следует к этому прийти Европе. И это то, что могло бы стать значительным стимулом от Европы для России перейти от войны к дипломатии, к настоящей дипломатии. Войну нужно кончать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также Зеленский напомнил, что под санкциями Украины находятся 225 капитанов судов, занимающихся перевозкой российской нефти.

Он отметил, что Украина будет постепенно внедрять ограничения и работы их глобальными против всех, кто помогает России зарабатывать деньги на войну.

Политика
Экономика
Политика
