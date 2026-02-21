Зеленський закликав ЄС ударити санкціями по морських сервісах для кораблів РФ
Зеленський закликав ЄС ударити санкціями по морських сервісах для кораблів РФ

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав включити до нових санкцій ЄС морські сервіси для суден, які використовує Росія.

Головні тези:

  • Зеленський закликав ЄС включити до нових санкцій морські сервіси для кораблів, що використовує РФ, у відповідь на розпочату війну.
  • Поступове впровадження обмежень і санкцій стане стимулом для Росії перейти від війни до дипломатії.

Зеленський закликає ЄС ввести санкції проти кораблів РФ

Про це вінсказав у вечірньому відеозверненні.

За його словами, Україна розраховує, що і наступний санкційний пакет ЄС включатиме те, що потрібно для реального тиску на Росію за розпочату війну.

Зокрема заходи для реального обмеження РФ воювати.

Це стосується в тому числі бану морських сервісів для суден, які використовує Росія. Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для Росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також Зеленський нагадав, що наразі під санкціями України перебувають 225 капітанів суден, які займаються перевезенням російської нафти.

Він зазначив, що Україна буде поступово впроваджувати обмеження і роботи їх глобальним проти всіх, хто допомагає Росії заробляти гроші на війну.

