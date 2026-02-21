Зеленський закликав ЄС ударити санкціями по морських сервісах для кораблів РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав включити до нових санкцій ЄС морські сервіси для суден, які використовує Росія.
Головні тези:
- Зеленський закликав ЄС включити до нових санкцій морські сервіси для кораблів, що використовує РФ, у відповідь на розпочату війну.
- Поступове впровадження обмежень і санкцій стане стимулом для Росії перейти від війни до дипломатії.
Зеленський закликає ЄС ввести санкції проти кораблів РФ
Про це вінсказав у вечірньому відеозверненні.
Зокрема заходи для реального обмеження РФ воювати.
Також Зеленський нагадав, що наразі під санкціями України перебувають 225 капітанів суден, які займаються перевезенням російської нафти.
Він зазначив, що Україна буде поступово впроваджувати обмеження і роботи їх глобальним проти всіх, хто допомагає Росії заробляти гроші на війну.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-