Зеленский призвал не забывать о сигналах воздушной тревоги — видео

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении призвал украинцев учитывать сигналы воздушной тревоги, особенно в ближайшие дни.

Зеленский призвал учитывать воздушную тревогу

И пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни. Не стоит пренебрегать. Поделиться

Также президент поблагодарил украинских воинов, спасателей, полицейских, нацгвардейцев и всех, кто работает на оборонных предприятиях.

Это важно – чтобы каждый оставался преданным общему делу. Это важно – чтобы каждую неделю можно было сказать: «Я добавил что-то свое к общей защите». Это важно – чтобы действия, конкретные действия миллионов украинцев и украинок каждый день, каждую неделю еще больше укрепляли украинскую силу. Вместе все одолим. Поделиться

Массированные ракетные атаки РФ

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что РФ не наносит по Украине массированных ракетных атак, потому что запасов ракет у страны-агрессорки по состоянию на сегодняшний день мало.

Игнат предположил, что противнику удалось накопить до 900 высокоточных ракет. Согласно его данным, в 2023 году армия РФ имеет вдвое меньше ракет, чем в прошлом.

Учитывая это, РФ не запускает их так массированно, а продолжает копить.