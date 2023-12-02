Зеленский призвал не забывать о сигналах воздушной тревоги — видео

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении призвал украинцев учитывать сигналы воздушной тревоги, особенно в ближайшие дни.
Зеленский призвал учитывать воздушную тревогу
Также президент поблагодарил украинских воинов, спасателей, полицейских, нацгвардейцев и всех, кто работает на оборонных предприятиях.
Массированные ракетные атаки РФ
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что РФ не наносит по Украине массированных ракетных атак, потому что запасов ракет у страны-агрессорки по состоянию на сегодняшний день мало.
Игнат предположил, что противнику удалось накопить до 900 высокоточных ракет. Согласно его данным, в 2023 году армия РФ имеет вдвое меньше ракет, чем в прошлом.
Учитывая это, РФ не запускает их так массированно, а продолжает копить.
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