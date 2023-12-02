Зеленський закликав не забувати зважати на сигнали повітряної тривоги — відео

Президент України Володимир Зеленський у новому зверненні закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо найближчими днями.

Зеленський закликав зважати на повітряну тривогу

І будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Не варто легковажити. Поширити

Також президент подякував українським воїнам, рятувальникам, поліціянтам, нацгвардійцям та всім, хто працює на оборонних підприємствах.

Це важливо – щоб кожен залишався відданим спільній справі. Це важливо – щоб кожен тиждень можна було сказати: «Я додав щось своє до спільного захисту». Це важливо – щоб дії, конкретні дії мільйонів українців й українок кожного дня, кожного тижня ще більше зміцнювали українську силу. Разом усе здолаємо. Поширити

Масовані ракетні атаки РФ

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що РФ не завдає по Україні масованих ракетних атак, тому що запасів ракет у країни-агресорки станом на сьогодні замало.

Ігнат припустив, що противнику вдалося накопичити до 900 високоточних ракет. Згідно з його даними, у 2023 році армія РФ має вдвічі менше ракет, ніж минулого.

Враховуючи це, РФ не запускає їх так масовано, а продовжує накопичувати.