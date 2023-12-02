Зеленський закликав не забувати зважати на сигнали повітряної тривоги — відео

Президент України Володимир Зеленський у новому зверненні закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо найближчими днями.
Зеленський закликав зважати на повітряну тривогу
Також президент подякував українським воїнам, рятувальникам, поліціянтам, нацгвардійцям та всім, хто працює на оборонних підприємствах.
Масовані ракетні атаки РФ
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що РФ не завдає по Україні масованих ракетних атак, тому що запасів ракет у країни-агресорки станом на сьогодні замало.
Ігнат припустив, що противнику вдалося накопичити до 900 високоточних ракет. Згідно з його даними, у 2023 році армія РФ має вдвічі менше ракет, ніж минулого.
Враховуючи це, РФ не запускає їх так масовано, а продовжує накопичувати.
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