Зеленский призвал партнеров предоставить Украине дальнобойное оружие
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский призвал партнеров предоставить Украине дальнобойное оружие

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров отвергнуть сомнения и предоставить Украине дальнобойное оружие.

Почему партнеры должны помочь Украине с дальнобойными вооружениями

Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом отметил, что альтернативой артиллерийским системам могут быть дроны, а также дальнобойное оружие.

Что касается альтернативы. Это единственной альтернативой артиллерии являются дроны, - отметил глава государства.

По его словам, есть и другие альтернативы, однако они находятся у партнеров и идет речь о дальнобойном оружии.

Мы понимаем, что она есть. Но здесь не может быть дефицита смелости. Если мы решили относительно территориальной целостности Украины и защиты наших людей, то не надо сомневаться делать шаги вперед, - отметил глава государства.

Зеленский по получению боеприпасов от ЕС

Глава государства отметил, что сейчас есть прогресс в вопросе получения 800 тыс. артиллерийских боеприпасов от ЕС в рамках инициативы Чехии.

При этом Зеленский подчеркнул, что оценить результаты этой инициативы можно будет, когда украинские военные получат эти боеприпасы.

Есть положительный прогресс, но положительный результат мы сможем оценить только тогда, когда эти снаряды будут в Украине, – отметил Зеленский.

При этом глава государства отметил, что в этом году украинцам необходимо быть еще сильнее, чем в первый год развязанной Россией преступной войны.

Как отметил президент, если Украина не будет защищаться от российской агрессии – она не выживет, а война только распространится дальше.

Мы имеем дело с неадекватным человеком, который будет в Кремле до смерти. Поэтому, мне кажется, здесь вопрос не о скепсисе, а об угрозе. Угроза от РФ всей Европе. Нужно не уставать, а быть крепче, чем это было в первый год. А те, кто очень устает, пусть приедут в этот собор и помолятся о том, что войны нет в их государствах, помолятся за Украину, - подчеркнул Зеленский.

Что известно о подготовке Украины и Греции к подписанию соглашения по гарантиям безопасности

Зеленский отметил, что Украина и Греция начали подготовку к подписанию соглашения по гарантиям безопасности.

Я рад сказать, что мы с Грецией начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и нашему сотрудничеству. Я надеюсь, что скоро наши команды подготовят соглашение для подписания. Мы должны зафиксировать в нем достигнутый уровень сотрудничества на этот год и на следующие, - отметил глава государства.

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