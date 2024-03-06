Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров отвергнуть сомнения и предоставить Украине дальнобойное оружие.
Почему партнеры должны помочь Украине с дальнобойными вооружениями
Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом отметил, что альтернативой артиллерийским системам могут быть дроны, а также дальнобойное оружие.
По его словам, есть и другие альтернативы, однако они находятся у партнеров и идет речь о дальнобойном оружии.
Зеленский по получению боеприпасов от ЕС
Глава государства отметил, что сейчас есть прогресс в вопросе получения 800 тыс. артиллерийских боеприпасов от ЕС в рамках инициативы Чехии.
При этом Зеленский подчеркнул, что оценить результаты этой инициативы можно будет, когда украинские военные получат эти боеприпасы.
При этом глава государства отметил, что в этом году украинцам необходимо быть еще сильнее, чем в первый год развязанной Россией преступной войны.
Как отметил президент, если Украина не будет защищаться от российской агрессии – она не выживет, а война только распространится дальше.
Что известно о подготовке Украины и Греции к подписанию соглашения по гарантиям безопасности
Зеленский отметил, что Украина и Греция начали подготовку к подписанию соглашения по гарантиям безопасности.
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