Почему партнеры должны помочь Украине с дальнобойными вооружениями

Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом отметил, что альтернативой артиллерийским системам могут быть дроны, а также дальнобойное оружие.

Что касается альтернативы. Это единственной альтернативой артиллерии являются дроны, - отметил глава государства. Поделиться

По его словам, есть и другие альтернативы, однако они находятся у партнеров и идет речь о дальнобойном оружии.

Мы понимаем, что она есть. Но здесь не может быть дефицита смелости. Если мы решили относительно территориальной целостности Украины и защиты наших людей, то не надо сомневаться делать шаги вперед, - отметил глава государства. Поделиться

Зеленский по получению боеприпасов от ЕС

Глава государства отметил, что сейчас есть прогресс в вопросе получения 800 тыс. артиллерийских боеприпасов от ЕС в рамках инициативы Чехии.

При этом Зеленский подчеркнул, что оценить результаты этой инициативы можно будет, когда украинские военные получат эти боеприпасы.

Есть положительный прогресс, но положительный результат мы сможем оценить только тогда, когда эти снаряды будут в Украине, – отметил Зеленский. Поделиться

При этом глава государства отметил, что в этом году украинцам необходимо быть еще сильнее, чем в первый год развязанной Россией преступной войны.

Как отметил президент, если Украина не будет защищаться от российской агрессии – она не выживет, а война только распространится дальше.

Мы имеем дело с неадекватным человеком, который будет в Кремле до смерти. Поэтому, мне кажется, здесь вопрос не о скепсисе, а об угрозе. Угроза от РФ всей Европе. Нужно не уставать, а быть крепче, чем это было в первый год. А те, кто очень устает, пусть приедут в этот собор и помолятся о том, что войны нет в их государствах, помолятся за Украину, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Что известно о подготовке Украины и Греции к подписанию соглашения по гарантиям безопасности

Зеленский отметил, что Украина и Греция начали подготовку к подписанию соглашения по гарантиям безопасности.