Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів відкинути сумніви та надати Україні далекобійну зброю.
Чому партнери мають допомогти Україні із далекобійними озброєннями
Зеленський під час пресконференції із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом зазначив, що альтернативою артилерійським системам можуть бути дрони, а також далекобійна зброя.
За його словами, є й інші альтернативи, однак вони перебувають у партнерів і йдеться про далекобійну зброю.
Зеленський щодо отримання боєприпасів від ЄС
Глава держави зазначив, що наразі є прогрес у питанні отримання 800 тис артилерійських боєприпасів від ЄС у рамках ініціативи Чехії.
При цьому Зеленський підкреслив, що оцінити результати цієї ініціативи можна буде тоді, коли українські військові отримають ці боєприпаси.
При цьому глава держави зазначив, що цього року українцям необхідно бути ще сильнішими ніж у перший рік розв’язаної Росією злочинної війни.
Як відзначив президент, якщо Україна не захищатиметься від російської агресії — вона не виживе, а війна лише пошириться далі.
Що відомо про підготовку України та Греції до підписання угоди щодо гарантій безпеки
Зеленський зазначив, що Україна та Греція розпочали підготовку до підписання угоди щодо гарантій безпеки.
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