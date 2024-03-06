Зеленський закликав партнерів надати Україні далекобійну зброю
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський закликав партнерів надати Україні далекобійну зброю

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів відкинути сумніви та надати Україні далекобійну зброю. 

Чому партнери мають допомогти Україні із далекобійними озброєннями

Зеленський під час пресконференції із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом зазначив, що альтернативою артилерійським системам можуть бути дрони, а також далекобійна зброя.

Що стосується альтернативи. То єдиною альтернативою артилерії є дрони, — зазначив глава держави.

За його словами, є й інші альтернативи, однак вони перебувають у партнерів і йдеться про далекобійну зброю.

Ми розуміємо, що вона є. Але тут не може бути дефіциту сміливості. Якщо ми вирішили щодо територіальної цілісності України і захисту наших людей, то не треба вагатися робити кроки вперед, — зазначив глава держави.

Зеленський щодо отримання боєприпасів від ЄС

Глава держави зазначив, що наразі є прогрес у питанні отримання 800 тис артилерійських боєприпасів від ЄС у рамках ініціативи Чехії.

При цьому Зеленський підкреслив, що оцінити результати цієї ініціативи можна буде тоді, коли українські військові отримають ці боєприпаси.

Є позитивний прогрес, але позитивний результат ми зможемо оцінити тільки тоді, коли ці снаряди будуть в Україні, — зазначив Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, що цього року українцям необхідно бути ще сильнішими ніж у перший рік розв’язаної Росією злочинної війни.

Як відзначив президент, якщо Україна не захищатиметься від російської агресії — вона не виживе, а війна лише пошириться далі.

Ми маємо справу з неадекватною людиною, яка буде в Кремлі до смерті. Тому, мені здається, тут питання не про скепсис, а про загрозу. Загрозу від РФ всій Європі. Потрібно не втомлюватися, а бути міцнішим, ніж це було в перший рік. А ті, хто дуже втомлюється, нехай приїдуть до цього собору та помоляться за те, що війни немає в їхніх державах, помоляться за Україну, — підкреслив Зеленський.

Що відомо про підготовку України та Греції до підписання угоди щодо гарантій безпеки

Зеленський зазначив, що Україна та Греція розпочали підготовку до підписання угоди щодо гарантій безпеки.

Я радий сказати, що ми з Грецією почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці. Я сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду для підписання. Ми маємо зафіксувати в ній досягнутий рівень співпраці на цей рік та на наступні, — зазначив глава держави.

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