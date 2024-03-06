Чому партнери мають допомогти Україні із далекобійними озброєннями

Зеленський під час пресконференції із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом зазначив, що альтернативою артилерійським системам можуть бути дрони, а також далекобійна зброя.

Що стосується альтернативи. То єдиною альтернативою артилерії є дрони, — зазначив глава держави. Поширити

За його словами, є й інші альтернативи, однак вони перебувають у партнерів і йдеться про далекобійну зброю.

Ми розуміємо, що вона є. Але тут не може бути дефіциту сміливості. Якщо ми вирішили щодо територіальної цілісності України і захисту наших людей, то не треба вагатися робити кроки вперед, — зазначив глава держави. Поширити

Зеленський щодо отримання боєприпасів від ЄС

Глава держави зазначив, що наразі є прогрес у питанні отримання 800 тис артилерійських боєприпасів від ЄС у рамках ініціативи Чехії.

При цьому Зеленський підкреслив, що оцінити результати цієї ініціативи можна буде тоді, коли українські військові отримають ці боєприпаси.

Є позитивний прогрес, але позитивний результат ми зможемо оцінити тільки тоді, коли ці снаряди будуть в Україні, — зазначив Зеленський. Поширити

При цьому глава держави зазначив, що цього року українцям необхідно бути ще сильнішими ніж у перший рік розв’язаної Росією злочинної війни.

Як відзначив президент, якщо Україна не захищатиметься від російської агресії — вона не виживе, а війна лише пошириться далі.

Ми маємо справу з неадекватною людиною, яка буде в Кремлі до смерті. Тому, мені здається, тут питання не про скепсис, а про загрозу. Загрозу від РФ всій Європі. Потрібно не втомлюватися, а бути міцнішим, ніж це було в перший рік. А ті, хто дуже втомлюється, нехай приїдуть до цього собору та помоляться за те, що війни немає в їхніх державах, помоляться за Україну, — підкреслив Зеленський. Поширити

Що відомо про підготовку України та Греції до підписання угоди щодо гарантій безпеки

Зеленський зазначив, що Україна та Греція розпочали підготовку до підписання угоди щодо гарантій безпеки.