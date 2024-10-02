Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки — детали

Президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые изменения среди заместителей председателя Службы внешней разведки.
Главные тезисы
- Президент Владимир Зеленский произвел кадровые изменения в СВР, уволив Олега Луговского и назначив Геннадия Богача на новую должность.
- Служба внешней разведки Украины занимается сбором информации из-за рубежа для обеспечения национальной безопасности страны.
- Олег Иващенко был назначен новым главой СВР, сменив Александра Литвиненко, который перешел на должность секретаря Совбеза.
- Кадровые изменения в СВР начались в мае и продолжаются, показывая стремление Зеленского к обновлению состава руководства.
- Причины кадровых изменений в СВР не уточняются, но они могут быть связаны с желанием укрепить позиции Украины на международной арене.
Какие кадровые изменения произошли в Службе внешней разведки
Согласно указу президента Украины, Олега Луговского уволили с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки и перевели на должность заместителя главы СВР.
На его место, как первого заместителя, назначили Геннадия Богача, уволив предыдущего заместителя Олега Синайко.
Причины этих кадровых изменений в указах не уточняются.
Что известно о Службе внешней разведки
Служба внешней разведки Украины (СВР) — это специализированный государственный орган, который занимается сбором, анализом и оценкой информации из-за рубежа для обеспечения национальной безопасности страны.
Основанная в 2004 году, СВР играет ключевую роль в защите интересов Украины на международной арене.
26 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой СВР, сменив Александра Литвиненко, которому было поручено занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Олег Иващенко в 2019 году был генерал-лейтенантом Главного управления разведки Минобороны Украины. В 2021 году занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны
В мае Зеленский продолжил кадровые изменения в СВР, назначив Олега Луговского заместителем главы Службы.
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