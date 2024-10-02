Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки — детали

Какие кадровые изменения произошли в Службе внешней разведки

Согласно указу президента Украины, Олега Луговского уволили с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки и перевели на должность заместителя главы СВР.

На его место, как первого заместителя, назначили Геннадия Богача, уволив предыдущего заместителя Олега Синайко.

Причины этих кадровых изменений в указах не уточняются.

Что известно о Службе внешней разведки

Служба внешней разведки Украины (СВР) — это специализированный государственный орган, который занимается сбором, анализом и оценкой информации из-за рубежа для обеспечения национальной безопасности страны.

Основанная в 2004 году, СВР играет ключевую роль в защите интересов Украины на международной арене.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой СВР, сменив Александра Литвиненко, которому было поручено занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Олег Иващенко в 2019 году был генерал-лейтенантом Главного управления разведки Минобороны Украины. В 2021 году занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны