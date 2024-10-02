Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки — детали
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки — детали

Офис Президента Украины
Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки — детали
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые изменения среди заместителей председателя Службы внешней разведки.

Главные тезисы

  • Президент Владимир Зеленский произвел кадровые изменения в СВР, уволив Олега Луговского и назначив Геннадия Богача на новую должность.
  • Служба внешней разведки Украины занимается сбором информации из-за рубежа для обеспечения национальной безопасности страны.
  • Олег Иващенко был назначен новым главой СВР, сменив Александра Литвиненко, который перешел на должность секретаря Совбеза.
  • Кадровые изменения в СВР начались в мае и продолжаются, показывая стремление Зеленского к обновлению состава руководства.
  • Причины кадровых изменений в СВР не уточняются, но они могут быть связаны с желанием укрепить позиции Украины на международной арене.

Какие кадровые изменения произошли в Службе внешней разведки

Согласно указу президента Украины, Олега Луговского уволили с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки и перевели на должность заместителя главы СВР.

На его место, как первого заместителя, назначили Геннадия Богача, уволив предыдущего заместителя Олега Синайко.

Причины этих кадровых изменений в указах не уточняются.

Что известно о Службе внешней разведки

Служба внешней разведки Украины (СВР) — это специализированный государственный орган, который занимается сбором, анализом и оценкой информации из-за рубежа для обеспечения национальной безопасности страны.

Основанная в 2004 году, СВР играет ключевую роль в защите интересов Украины на международной арене.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой СВР, сменив Александра Литвиненко, которому было поручено занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Олег Иващенко в 2019 году был генерал-лейтенантом Главного управления разведки Минобороны Украины. В 2021 году занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны

В мае Зеленский продолжил кадровые изменения в СВР, назначив Олега Луговского заместителем главы Службы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Раде анонсировали возможные кадровые изменения в Кабмине
Александр Корниенко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о кадровых изменениях в командовании Объединенных сил ВСУ
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Западные страны отреагировали на кадровые изменения правительства Украины. Что известно
Флаги ЄС, Украины и США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?