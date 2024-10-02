Зеленський провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки — деталі

Офіс Президента України
Зеленський провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки — деталі

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки, звільнивши попереднього першого заступника і призначивши нових керівників.
  • Служба зовнішньої розвідки України виконує важливу роль у зборі, аналізі та оцінці інформації з-за кордону для забезпечення національної безпеки.
  • У 2021 році Олег Іващенко був призначений новим головою СЗР, змінивши попереднього керівника. Раніше він працював у розвідувальному управлінні Міноборони України.
  • Президент Володимир Зеленський продовжує проводити кадрові зміни у СЗР, що свідчить про його підхід до створення ефективних керівних кадрів.
  • Кадрові перестановки у Службі зовнішньої розвідки є частиною стратегії українських владних структур щодо зміцнення національної безпеки та оборони.

Які кадрові зміни відбулися у Службі зовнішньої розвідки

Згідно з указом президента України, Олега Луговського звільнили з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки і перевели на посаду заступника голови СЗР.

На його місце, як першого заступника, призначили Геннадія Богача, звільнивши попереднього заступника Олега Сінайко.

Причини цих кадрових змін в указах не уточнюються.

Що відомо про Службу зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) — це спеціалізований державний орган, який займається збором, аналізом та оцінкою інформації з-за кордону для забезпечення національної безпеки країни.

Заснована у 2004 році, СЗР відіграє ключову роль у захисті інтересів України на міжнародній арені.

26 березня президент України Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка новим головою СЗР, змінивши Олександра Литвиненка, якому було доручено обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Олег Іващенко у 2019 році був генерал-лейтенантом Головного управління розвідки Міноборони України. У 2021 році обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони

У травні Зеленський продовжив кадрові зміни в СЗР, призначивши Олега Луговського заступником голови Служби.

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