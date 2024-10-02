Зеленський провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки — деталі

Які кадрові зміни відбулися у Службі зовнішньої розвідки

Згідно з указом президента України, Олега Луговського звільнили з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки і перевели на посаду заступника голови СЗР.

На його місце, як першого заступника, призначили Геннадія Богача, звільнивши попереднього заступника Олега Сінайко.

Причини цих кадрових змін в указах не уточнюються.

Що відомо про Службу зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) — це спеціалізований державний орган, який займається збором, аналізом та оцінкою інформації з-за кордону для забезпечення національної безпеки країни.

Заснована у 2004 році, СЗР відіграє ключову роль у захисті інтересів України на міжнародній арені.

26 березня президент України Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка новим головою СЗР, змінивши Олександра Литвиненка, якому було доручено обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Олег Іващенко у 2019 році був генерал-лейтенантом Головного управління розвідки Міноборони України. У 2021 році обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони