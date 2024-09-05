Західні країни відреагували на кадрові зміни в уряді України. Що відомо

Масові кадрові перестановки в уряді України ніяк не вплинуть на підтримку від Заходу. Про це вже повідомили у США, Євросоюзі та Німеччині.

Кадрові зміни в уряді України: реакція Заходу

У Білому домі 4 вересня запевнили, що не будуть втручатись у це питання. Це справа президента Володимира Зеленського та народу України, сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі.

Ми не пропонуємо поради щодо того, як управляти їхньою демократією, це залежить від президента Зеленського, це залежить від українського народу. Ці рішення ― це рішення президента Зеленського щодо того, хто підтримує його в уряді. Джон Кірбі Радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки

Попри масові кадрові перестановки в уряді, це нічого не змінює у відносинах між країнами.

Штати обіцяють надалі підтримувати Україну та надавати необхідну допомогу.

Офіційний Брюссель також заявив, що кадрові зміни в уряді є суверенною справою Києва. Коментарів стосовно цих рішень не буде, підкреслив представник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Стано.

Ми не коментуємо внутрішні рішення, пов'язані з кадровим забезпеченням або призначенням людей, відповідальних за державні або громадські посади, ― сказав Стано. Поширити

Євросоюз готовий надалі продовжувати тісну та плідну співпрацю з Україною.

У ЄС високо оцінили вклад колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у побудову відносин між Києвом та Брюсселем.

Німеччина також продовжить підтримку України, попри серйозні кадрові перестановки в Кабміні. Про це міністру оборони Рустему Умєрову сказав його німецький колега Борис Пісторіус.

Берлін продовжить підтримку Києва. Зокрема йдеться про підсилення протиповітряної оборони України та передачу САУ «Гепард».

Кадрові перестановки в Кабміні

За три дні звільнилось одразу декілька міністрів. Деякі з них отримали нові призначення.

Олександр Камишін був звільнений з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Надалі він може продовжити кар’єру в оборонній сфері чи в Офісі президента.

Ольга Стефанішина була звільнена з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тепер вона міністерка юстиції.

З посад поки без подальшого призначення звільнили міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та міністра юстиції Дениса Малюську.

Міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів стала Світлана Гринчук.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пішов у відставку 5 вересня. Його на посаді змінив Андрій Себіга.

Рада також звільнила, щоправда, з другої спроби, віцепремʼєр-міністерку — міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та очільника Фонду державного майна України Віталія Коваля.