Западные страны отреагировали на кадровые изменения правительства Украины. Что известно

Массовые кадровые перестановки в правительстве Украины никак не отразятся на поддержке от Запада. Об этом сообщили в США, Евросоюзе и Германии.
Главные тезисы
- Западные страны считают кадровые перестановки суверенным делом Киева и обещают продолжать поддержку Украины.
- Германия готова поддерживать Украину даже после серьезных кадровых изменений в Кабмине, включая усиление противовоздушной обороны и передачу САУ «Гепард».
- Кадровые перестановки в правительстве включают увольнение нескольких министров и их дальнейшее назначение на другие должности, являющиеся частью стратегии перезагрузки руководства ведомств.
- Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине и указал на необходимость обновления руководства для дальнейшего развития страны.
Кадровые изменения в правительстве Украины: реакция Запада
В Белом доме 4 сентября заверили, что не будут вмешиваться в этот вопрос. Это дело президента Владимира Зеленского и народа Украины, сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности США Джон Кирби.
Несмотря на массовые кадровые перестановки в правительстве, это ничего не меняет в отношениях между странами.
Штаты обещают в дальнейшем поддерживать Украину и оказывать необходимую помощь.
Официальный Брюссель также заявил, что кадровые изменения в правительстве — суверенное дело Киева. Комментариев по поводу этих решений не будет, подчеркнул представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано.
Евросоюз готов в дальнейшем продолжать тесное и плодотворное сотрудничество с Украиной.
В ЕС высоко оценили вклад бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в выстраивание отношений между Киевом и Брюсселем.
Германия также продолжит поддержку Украины, несмотря на серьезные кадровые перестановки в Кабмине. Об этом министру обороны Рустему Умерову сказал его немецкий коллега Борис Писториус.
Берлин продолжит поддержку Киева. В частности, речь идет об усилении противовоздушной обороны Украины и передаче САУ «Гепард».
Кадровые перестановки в Кабмине
За три дня уволилось сразу несколько министров. Некоторые из них получили новые назначения.
Александр Камышин был уволен с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В дальнейшем он может продолжить карьеру в оборонной сфере или в Офисе президента.
Ольга Стефанишина была освобождена от должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Теперь она министр юстиции.
С должностей пока без дальнейшего назначения уволили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и министра юстиции Дениса Малюську.
Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов стала Светлана Гринчук.
Глава МИД Дмитрий Кулеба ушел в отставку 5 сентября. Его на должности сменил Андрей Себига.
Рада также уволила, правда, со второй попытки, вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук и главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.
Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Он говорил о необходимости перезагрузки руководства.
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