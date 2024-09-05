Западные страны отреагировали на кадровые изменения правительства Украины. Что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Западные страны отреагировали на кадровые изменения правительства Украины. Что известно

Флаги ЄС, Украины и США
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Источник:  online.ua

Массовые кадровые перестановки в правительстве Украины никак не отразятся на поддержке от Запада. Об этом сообщили в США, Евросоюзе и Германии.

Главные тезисы

  • Западные страны считают кадровые перестановки суверенным делом Киева и обещают продолжать поддержку Украины.
  • Германия готова поддерживать Украину даже после серьезных кадровых изменений в Кабмине, включая усиление противовоздушной обороны и передачу САУ «Гепард».
  • Кадровые перестановки в правительстве включают увольнение нескольких министров и их дальнейшее назначение на другие должности, являющиеся частью стратегии перезагрузки руководства ведомств.
  • Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине и указал на необходимость обновления руководства для дальнейшего развития страны.

Кадровые изменения в правительстве Украины: реакция Запада

В Белом доме 4 сентября заверили, что не будут вмешиваться в этот вопрос. Это дело президента Владимира Зеленского и народа Украины, сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности США Джон Кирби.

Мы не предлагаем советов по поводу того, как управлять их демократией, это зависит от президента Зеленского, это зависит от украинского народа. Эти решения — это решение президента Зеленского относительно того, кто поддерживает его в правительстве.

Джон Кирби

Джон Кирби

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности

Несмотря на массовые кадровые перестановки в правительстве, это ничего не меняет в отношениях между странами.

Штаты обещают в дальнейшем поддерживать Украину и оказывать необходимую помощь.

Официальный Брюссель также заявил, что кадровые изменения в правительстве — суверенное дело Киева. Комментариев по поводу этих решений не будет, подчеркнул представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано.

Мы не комментируем внутренние решения, связанные с кадровым обеспечением или назначением людей, ответственных за государственные или общественные должности, — сказал Стано.

Евросоюз готов в дальнейшем продолжать тесное и плодотворное сотрудничество с Украиной.

В ЕС высоко оценили вклад бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в выстраивание отношений между Киевом и Брюсселем.

Германия также продолжит поддержку Украины, несмотря на серьезные кадровые перестановки в Кабмине. Об этом министру обороны Рустему Умерову сказал его немецкий коллега Борис Писториус.

Берлин продолжит поддержку Киева. В частности, речь идет об усилении противовоздушной обороны Украины и передаче САУ «Гепард».

Кадровые перестановки в Кабмине

За три дня уволилось сразу несколько министров. Некоторые из них получили новые назначения.

Александр Камышин был уволен с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В дальнейшем он может продолжить карьеру в оборонной сфере или в Офисе президента.

Ольга Стефанишина была освобождена от должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Теперь она министр юстиции.

С должностей пока без дальнейшего назначения уволили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и министра юстиции Дениса Малюську.

Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов стала Светлана Гринчук.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ушел в отставку 5 сентября. Его на должности сменил Андрей Себига.

Рада также уволила, правда, со второй попытки, вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук и главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Он говорил о необходимости перезагрузки руководства.

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