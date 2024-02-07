Зеленский провел встречу с Боррелем — о чем говорили
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Политика
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Зеленский провел встречу с Боррелем — о чем говорили

Владимир Зеленский
Встреча Зеленского и Борреля
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Они обсудили потребности Украины в поле боя.

Встреча Зеленского и Борреля

Имею честь снова быть принятым президентом Владимиром Зеленским. Он просил дополнительных боеприпасов, беспилотников и системы ПВО. Мобилизация дополнительного военного оборудования ЕС для Украины — мой главный приоритет. Мы должны делать больше и делать это быстрее.

Боррель подчеркнул, что будущее Украины — в ЕС.

Украина продемонстрировала чрезвычайную приверженность реформам и в скором времени начнет переговоры о вступлении. Мы будем продолжать работать рука об руку, чтобы это произошло.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Зеленский сообщил, что у него была продуктивная встреча с Боррелем. Президент проинформировал представителя ЕС о ситуации на поле боя.

Также они обсудили сотрудничество Украины и ЕС в сфере безопасности, в том числе поставки 1 миллиона артиллерийских боеприпасов.

Президент поблагодарил Борреля за поддержку Украины и украинцев.

Во времена чрезвычайных вызовов, в нашей битве за свободу, суверенитет и независимость, все свободные европейские нации — на стороне Украины и международного порядка, основанного на правилах.

Визит Борреля в Киев

6 февраля Киев в четвертый раз с начала полномасштабной войны посетил Жозеп Боррель. Ему показали, как производят беспилотники для государственной программы "Армия дронов".

Утро 7 февраля он провел в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это ежедневная реальность отважного украинского народа, когда Россия начала свою незаконную агрессию.

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