Зеленский провел встречу с Боррелем — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Они обсудили потребности Украины в поле боя.
Встреча Зеленского и Борреля
Боррель подчеркнул, что будущее Украины — в ЕС.
Зеленский сообщил, что у него была продуктивная встреча с Боррелем. Президент проинформировал представителя ЕС о ситуации на поле боя.
Также они обсудили сотрудничество Украины и ЕС в сфере безопасности, в том числе поставки 1 миллиона артиллерийских боеприпасов.
Президент поблагодарил Борреля за поддержку Украины и украинцев.
Визит Борреля в Киев
6 февраля Киев в четвертый раз с начала полномасштабной войны посетил Жозеп Боррель. Ему показали, как производят беспилотники для государственной программы "Армия дронов".
Утро 7 февраля он провел в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.
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