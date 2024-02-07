Зеленский провел встречу с Боррелем — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Они обсудили потребности Украины в поле боя.

Встреча Зеленского и Борреля

Имею честь снова быть принятым президентом Владимиром Зеленским. Он просил дополнительных боеприпасов, беспилотников и системы ПВО. Мобилизация дополнительного военного оборудования ЕС для Украины — мой главный приоритет. Мы должны делать больше и делать это быстрее. Поделиться

Honoured to be received again by President @ZelenskyyUa.



He asked for additional ammunition, drones and air defence systems.



Mobilising additional EU military equipment for #Ukraine is my top priority.



We must do more and we must do it faster. pic.twitter.com/NY2Loo4zD5 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024

Боррель подчеркнул, что будущее Украины — в ЕС.

Украина продемонстрировала чрезвычайную приверженность реформам и в скором времени начнет переговоры о вступлении. Мы будем продолжать работать рука об руку, чтобы это произошло. Жозеп Боррель высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Зеленский сообщил, что у него была продуктивная встреча с Боррелем. Президент проинформировал представителя ЕС о ситуации на поле боя.

Также они обсудили сотрудничество Украины и ЕС в сфере безопасности, в том числе поставки 1 миллиона артиллерийских боеприпасов.

Президент поблагодарил Борреля за поддержку Украины и украинцев.

Во времена чрезвычайных вызовов, в нашей битве за свободу, суверенитет и независимость, все свободные европейские нации — на стороне Украины и международного порядка, основанного на правилах. Поделиться

Визит Борреля в Киев

6 февраля Киев в четвертый раз с начала полномасштабной войны посетил Жозеп Боррель. Ему показали, как производят беспилотники для государственной программы "Армия дронов".

Утро 7 февраля он провел в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это ежедневная реальность отважного украинского народа, когда Россия начала свою незаконную агрессию. Поделиться