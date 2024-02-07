Зеленський провів зустріч з Боррелем — про що говорили
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Зеленський провів зустріч з Боррелем — про що говорили

Володимир Зеленський
Зустріч Зеленського та Борреля

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Вони обговорили потреби України на полі бою.

Зустріч Зеленського та Борреля

Маю честь знову бути прийнятим президентом Володимиром Зеленським. Він просив додаткові боєприпаси, безпілотники та системи ППО. Мобілізація додаткового військового обладнання ЄС для України є моїм головним пріоритетом. Ми повинні робити більше і робити це швидше.

Боррель підкреслив, що майбутнє України — у ЄС.

Україна продемонструвала надзвичайну відданість реформам і незабаром розпочне переговори про вступ. Ми продовжуватимемо працювати рука об руку, щоб це відбулося.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики

Зеленський повідомив, що мав продуктивну зустріч з Боррелем. Президент поінформував представника ЄС про ситуацію на полі бою.

Також вони обговорили співпрацю України та ЄС у безпековій сфері, зокрема постачання 1 мільйона артилерійських боєприпасів.

Президент подякував Боррелю за підтримку України та українців.

У часи надзвичайних викликів, у нашій битві за свободу, суверенітет і незалежність усі вільні європейські нації – на боці України та міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Візит Борреля до Києва

6 лютого Київ учетверте від початку повномасштабної війни відвідав Жозеп Боррель. Йому показали, як виробляють безпілотники для державної програми "Армія дронів".

Ранок 7 лютого він провів в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію.

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