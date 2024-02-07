Зеленський провів зустріч з Боррелем — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Вони обговорили потреби України на полі бою.
Зустріч Зеленського та Борреля
Боррель підкреслив, що майбутнє України — у ЄС.
Зеленський повідомив, що мав продуктивну зустріч з Боррелем. Президент поінформував представника ЄС про ситуацію на полі бою.
Також вони обговорили співпрацю України та ЄС у безпековій сфері, зокрема постачання 1 мільйона артилерійських боєприпасів.
Президент подякував Боррелю за підтримку України та українців.
Візит Борреля до Києва
6 лютого Київ учетверте від початку повномасштабної війни відвідав Жозеп Боррель. Йому показали, як виробляють безпілотники для державної програми "Армія дронів".
Ранок 7 лютого він провів в укритті через масовану ракетну атаку РФ.
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