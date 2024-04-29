Президент Владимир Зеленский в понедельник, 29 апреля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждался ряд ключевых вопросов.
Что обсуждали во время заседания Ставки
Глава государства отметил, что во время Ставки был заслушан доклад командующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на ключевых направлениях фронта.
Президент добавил, что с докладом также выступил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, представители Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Зеленский относительно Patriot от партнеров
Глава государства во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве отметил, что Украина пока не имеет окончательных решений от партнеров по поставкам дополнительных систем ПВО Patriot.
Президент уверен, что после созыва заседания Совета Украина-НАТО были получены ответы, и что в этом процессе не будет пауз.
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