Что обсуждали во время заседания Ставки

Глава государства отметил, что во время Ставки был заслушан доклад командующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на ключевых направлениях фронта.

Президент добавил, что с докладом также выступил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, представители Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность — насколько это возможно, — какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой, — отметил глава государства. Поделиться

Зеленский относительно Patriot от партнеров

Глава государства во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве отметил, что Украина пока не имеет окончательных решений от партнеров по поставкам дополнительных систем ПВО Patriot.

Президент уверен, что после созыва заседания Совета Украина-НАТО были получены ответы, и что в этом процессе не будет пауз.