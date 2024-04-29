Зеленский провел заседание Ставки. Что обсуждалось
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел заседание Ставки. Что обсуждалось

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский в понедельник, 29 апреля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждался ряд ключевых вопросов.

Что обсуждали во время заседания Ставки

Глава государства отметил, что во время Ставки был заслушан доклад командующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на ключевых направлениях фронта.

Президент добавил, что с докладом также выступил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, представители Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность — насколько это возможно, — какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой, — отметил глава государства.

Зеленский относительно Patriot от партнеров

Глава государства во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве отметил, что Украина пока не имеет окончательных решений от партнеров по поставкам дополнительных систем ПВО Patriot.

Президент уверен, что после созыва заседания Совета Украина-НАТО были получены ответы, и что в этом процессе не будет пауз.

Что касается дополнительных систем Patriot, то здесь нет столь мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги. Мы сегодня обсуждали с генсеком также, где мы видим с нашей стороны, в каких государствах есть. Есть соответствующие диалоги. Мы работаем над дополнительными системами Patriot. Я думаю, как только они будут на Украине, мы с вами будем это чувствовать. Не на словах, а в реальной защите неба, — объяснил глава государства.

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