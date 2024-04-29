Що обговорювали під час засідання Ставки

Глава держави зазначив, що під час Ставки було заслухано доповідь командувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на ключових напрямках фронту.

Президент додав, що з доповіддю також виступив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, глава СБУ Василь Малюк, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність — настільки, наскільки це можливо, — яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому, — зазначив глава держави. Поширити

Зеленський щодо Patriot від партнерів

Глава держави під час спільної пресконференції із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві зазначив, що Україна поки не має остаточних рішень від партнерів щодо поставок додаткових систем ППО Patriot.

Президент упевнений, що після скликання засідання Ради Україна-НАТО було отримано певні відповіді, і що в цьому процесі не буде пауз.