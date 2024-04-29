Президент Володимир Зеленський у понеділок, 29 квітня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорювалась низка ключових питань.
Що обговорювали під час засідання Ставки
Глава держави зазначив, що під час Ставки було заслухано доповідь командувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на ключових напрямках фронту.
Президент додав, що з доповіддю також виступив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, глава СБУ Василь Малюк, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Зеленський щодо Patriot від партнерів
Глава держави під час спільної пресконференції із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві зазначив, що Україна поки не має остаточних рішень від партнерів щодо поставок додаткових систем ППО Patriot.
Президент упевнений, що після скликання засідання Ради Україна-НАТО було отримано певні відповіді, і що в цьому процесі не буде пауз.
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