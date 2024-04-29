Зеленський провів засідання Ставки. Що обговорювалось
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський провів засідання Ставки. Що обговорювалось

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 29 квітня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорювалась низка ключових питань. 

Що обговорювали під час засідання Ставки

Глава держави зазначив, що під час Ставки було заслухано доповідь командувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на ключових напрямках фронту.

Президент додав, що з доповіддю також виступив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, глава СБУ Василь Малюк, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність — настільки, наскільки це можливо, — яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому, — зазначив глава держави.

Зеленський щодо Patriot від партнерів

Глава держави під час спільної пресконференції із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві зазначив, що Україна поки не має остаточних рішень від партнерів щодо поставок додаткових систем ППО Patriot.

Президент упевнений, що після скликання засідання Ради Україна-НАТО було отримано певні відповіді, і що в цьому процесі не буде пауз.

Щодо додаткових систем Patriot, то тут немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Ми сьогодні обговорювали з генсеком також, де ми бачимо з нашого боку, в яких державах, що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами Patriot. Я думаю, як тільки вони будуть в Україні, ми з вами будемо це відчувати. Не на словах, а в реальному захисті неба, — пояснив глава держави.

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