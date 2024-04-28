У червні може початися шлях до справедливого миру — Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що очікує “початок шляху до справедливого миру” цього червня у зв’язку з проведенням Глобального саміту миру у Швейцарії.
Підготовка до Глобального саміту миру
Зеленський розповів, що Україна продовжує готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру.
Він підкреслив, що світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити.
Глобальний саміт миру: що відомо
У січні 2024 Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру під час якого планують обговорити "формулу миру".
Вже відомо, що з 15 по 16 червня на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн у Швейцарії відбудеться саміт миру.
За даними The Guardian, конференція буде спрямована на створення рамок, сприятливих для всеосяжного та тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».
Влада Швейцарії поки що не оприлюднила повний список учасників.
У квітні Зеленський повідомив, що в української розвідки є точна інформація, що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше.
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