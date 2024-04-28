У червні може початися шлях до справедливого миру — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

У червні може початися шлях до справедливого миру — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що очікує “початок шляху до справедливого миру” цього червня у зв’язку з проведенням Глобального саміту миру у Швейцарії.

Підготовка до Глобального саміту миру

Зеленський розповів, що Україна продовжує готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру.

І наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став справді глобальним. Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені — різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов’язковими документами для кожної держави світу, зокрема й такої, як Росія, де царює божевілля.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він підкреслив, що світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити.

Саме в червні може початися шлях до справедливого миру.

Глобальний саміт миру: що відомо

У січні 2024 Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру під час якого планують обговорити "формулу миру".

Вже відомо, що з 15 по 16 червня на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн у Швейцарії відбудеться саміт миру.

За даними The Guardian, конференція буде спрямована на створення рамок, сприятливих для всеосяжного та тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».

Влада Швейцарії поки що не оприлюднила повний список учасників.

У квітні Зеленський повідомив, що в української розвідки є точна інформація, що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше.

І ми разом повинні цьому протидіяти — повинні працювати в єдності заради справедливого миру.

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