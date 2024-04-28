В июне может начаться путь к справедливому миру — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

В июне может начаться путь к справедливому миру — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что ожидает "начало пути к справедливому миру" в июне в связи с проведением Глобального саммита мира в Швейцарии.

Подготовка к Глобальному саммиту мира

Зеленский рассказал, что Украина продолжает готовить на июнь первый, инаугурационный Саммит мира.

И наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным. Точно можем сказать: все континенты будут представлены — разные части света, разные взгляды на глобальное развитие. Но все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царит безумие.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он подчеркнул, что мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать.

Именно в июне может начаться путь к справедливому миру.

Глобальный саммит мира: что известно

В январе 2024 г. Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира во время которого планируют обсудить "формулу мира".

Уже известно, что с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток вблизи города Люцерн в Швейцарии пройдет саммит мира.

По данным The Guardian, конференция будет направлена на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и продолжительного мира в Украине, а также конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе.

Власти Швейцарии пока не обнародовали полный список участников.

В апреле Зеленский сообщил, что у украинской разведки есть точная информация, что у России не просто хочется сорвать Саммит мира, но и есть конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы миру не было еще дольше.

И мы вместе должны этому противодействовать — должны работать в единстве ради справедливого мира.

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