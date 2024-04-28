В июне может начаться путь к справедливому миру — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что ожидает "начало пути к справедливому миру" в июне в связи с проведением Глобального саммита мира в Швейцарии.
Подготовка к Глобальному саммиту мира
Зеленский рассказал, что Украина продолжает готовить на июнь первый, инаугурационный Саммит мира.
Он подчеркнул, что мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать.
Глобальный саммит мира: что известно
В январе 2024 г. Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира во время которого планируют обсудить "формулу мира".
Уже известно, что с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток вблизи города Люцерн в Швейцарии пройдет саммит мира.
По данным The Guardian, конференция будет направлена на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и продолжительного мира в Украине, а также конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе.
Власти Швейцарии пока не обнародовали полный список участников.
В апреле Зеленский сообщил, что у украинской разведки есть точная информация, что у России не просто хочется сорвать Саммит мира, но и есть конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы миру не было еще дольше.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-