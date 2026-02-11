Зеленский раскрыл приоритеты очередного раунда мирных переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров по завершению войны с Россией.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский готовится к очередному раунду мирных переговоров с Россией по завершению конфликта в Донбассе.
- Одной из ключевых тем переговоров будет вопрос создания буферной зоны на востоке Украины, но обе стороны высказывают скептицизм по этому поводу.
Будет обсуждение вопроса Донбасса — Зеленский
По словам Зеленского, очередной раунд мирных переговоров запланирован на вторник или среду, хотя сейчас не ясно, согласится ли Россия на эти переговоры в США.
В повестке дня стоит предложение США о создании свободной экономической зоны как буфера на востоке Донбасса. Однако, по словам украинского президента, обе стороны конфликта относятся скептически к этому варианту.
Он отметил, что в обсуждениях по поводу того, кто будет контролировать эту буферную зону, США должны уточнить свою позицию. "Если это наша территория, а это наша территория, то страна, чья это территория, должна ею управлять", — убежден Зеленский.
Глава государства также рассказал, что администрация Трампа хочет подписать все документы одновременно.
Он считает, что Украине нужно будет одобрить мирное соглашение либо на парламентском голосовании, либо на национальном референдуме.
По словам Президента, недавние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах были сосредоточены на механизмах прекращения огня и том, как его будут контролировать США. Тем не менее, он заявил, что переговорщики не смогли окончательно согласовать детали без политических решений высшего уровня.
Пока переговорщики тщательно ищут формулировку будущего соглашения, Зеленский сказал, что обсуждения четко показали, что любое перемирие потребует мониторинга с участием США.
У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание того, что мониторинг будет, но также понимание того, что нужна дополнительная работа над формулировкой и деталями.
