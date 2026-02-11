Зеленский раскрыл приоритеты очередного раунда мирных переговоров с РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскрыл приоритеты очередного раунда мирных переговоров с РФ

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров по завершению войны с Россией.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский готовится к очередному раунду мирных переговоров с Россией по завершению конфликта в Донбассе.
  • Одной из ключевых тем переговоров будет вопрос создания буферной зоны на востоке Украины, но обе стороны высказывают скептицизм по этому поводу.

Будет обсуждение вопроса Донбасса — Зеленский

По словам Зеленского, очередной раунд мирных переговоров запланирован на вторник или среду, хотя сейчас не ясно, согласится ли Россия на эти переговоры в США.

В повестке дня стоит предложение США о создании свободной экономической зоны как буфера на востоке Донбасса. Однако, по словам украинского президента, обе стороны конфликта относятся скептически к этому варианту.

Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими, давайте вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что в обсуждениях по поводу того, кто будет контролировать эту буферную зону, США должны уточнить свою позицию. "Если это наша территория, а это наша территория, то страна, чья это территория, должна ею управлять", — убежден Зеленский.

Глава государства также рассказал, что администрация Трампа хочет подписать все документы одновременно.

Он считает, что Украине нужно будет одобрить мирное соглашение либо на парламентском голосовании, либо на национальном референдуме.

Пока мы также говорим о плане последовательности всех наших действий, включая подписание документов. Я думаю, что после нашей следующей встречи должно быть понимание.

По словам Президента, недавние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах были сосредоточены на механизмах прекращения огня и том, как его будут контролировать США. Тем не менее, он заявил, что переговорщики не смогли окончательно согласовать детали без политических решений высшего уровня.

Пока переговорщики тщательно ищут формулировку будущего соглашения, Зеленский сказал, что обсуждения четко показали, что любое перемирие потребует мониторинга с участием США.

У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание того, что мониторинг будет, но также понимание того, что нужна дополнительная работа над формулировкой и деталями.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский ввел санкции против производителей российских ракет и дронов
Владимир Зеленский
Новые санкции Украины против РФ - все детали
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Более 1400 домов в Киеве до сих пор остаются без тепла — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский поручил усилить защиту объектов инфраструктуры Украины
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?