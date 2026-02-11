Зеленский раскрыл приоритеты очередного раунда мирных переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров по завершению войны с Россией.

Будет обсуждение вопроса Донбасса — Зеленский

По словам Зеленского, очередной раунд мирных переговоров запланирован на вторник или среду, хотя сейчас не ясно, согласится ли Россия на эти переговоры в США.

В повестке дня стоит предложение США о создании свободной экономической зоны как буфера на востоке Донбасса. Однако, по словам украинского президента, обе стороны конфликта относятся скептически к этому варианту.

Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими, давайте вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что в обсуждениях по поводу того, кто будет контролировать эту буферную зону, США должны уточнить свою позицию. "Если это наша территория, а это наша территория, то страна, чья это территория, должна ею управлять", — убежден Зеленский.

Глава государства также рассказал, что администрация Трампа хочет подписать все документы одновременно.

Он считает, что Украине нужно будет одобрить мирное соглашение либо на парламентском голосовании, либо на национальном референдуме.

Пока мы также говорим о плане последовательности всех наших действий, включая подписание документов. Я думаю, что после нашей следующей встречи должно быть понимание.

По словам Президента, недавние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах были сосредоточены на механизмах прекращения огня и том, как его будут контролировать США. Тем не менее, он заявил, что переговорщики не смогли окончательно согласовать детали без политических решений высшего уровня.

Пока переговорщики тщательно ищут формулировку будущего соглашения, Зеленский сказал, что обсуждения четко показали, что любое перемирие потребует мониторинга с участием США.